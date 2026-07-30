Confederación Asiática de Fútbol critica a la FIFA, en nuevo revés a su plan de inversión privada

Ilustración fotográfica con el logotipo de la FIFA y un gráfico bursátil al alza.

La Confederación ​Asiática de Fútbol (AFC) criticó el jueves a la FIFA por no haberle consultado sobre su plan de incorporar inversores privados a la Copa del Mundo y exigió más tiempo ‌para estudiarlo, lo que supone un ‌revés para las esperanzas del organismo rector mundial de que se apruebe la propuesta.

En una dura carta dirigida a las 47 federaciones miembro, a la que tuvo acceso Reuters, el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, también advirtió de que la propuesta nunca tendrá éxito sin el apoyo de todos los bloques regionales del fútbol, reconociendo así la firme oposición de Europa.

"La AFC observa con gran preocupación y decepción que la FIFA no le consultó a ningún nivel ​antes del anuncio público de ⁠esta propuesta y que tampoco recibió un análisis detallado —ya sea de gobernanza, financiero o jurídico— ‌de la propuesta y sus posibles repercusiones, lo cual es totalmente inaceptable», escribió ⁠el bareiní.

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"Además, a la AFC le preocupa profundamente que ⁠las acciones unilaterales de la FIFA parezcan socavar los propios cimientos del fútbol continental, que se basan en la solidaridad, la cooperación y la transparencia", señaló.

Las críticas directas de la AFC ejercen una ⁠presión aún mayor sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha encabezado ​el polémico plan de crear una filial de 20.000 millones de ‌dólares para gestionar el Mundial y el resto de ‌sus eventos, al tiempo que ofrece participaciones minoritarias a inversores privados.

El plan tomó por ⁠sorpresa a las federaciones de fútbol regionales y nacionales, y desencadenó una fuerte reacción por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, que lo rechazó de plano. La Concacaf, el bloque regional de América del Norte, América Central y el Caribe, también criticó a la FIFA por ​la falta de ‌consulta.

Infantino ofreció a las 211 federaciones miembro de la FIFA 40 millones de dólares a cada una si aceptaban la propuesta antes del 19 de septiembre, como parte de un paquete de 10.000 millones de dólares que estaría disponible a partir del 1 de enero de 2027.

En caso de rechazo, el paquete volvería a la cifra ⁠de 2.700 millones de dólares ofrecida anteriormente, lo que supone unos 10 millones de dólares por asociación miembro.

El jeque Salman afirmó que la AFC se vio sorprendida por los plazos, "cuando este tipo de decisiones nunca deben tomarse con prisas", e indicó que se pondrá en contacto directamente con la FIFA para solicitar más aclaraciones.

"La AFC cree firmemente que debe concederse tiempo suficiente para realizar una evaluación exhaustiva, que incluya la debida diligencia jurídica y de gobernanza", escribió.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ‌de Reuters sobre la carta.

Infantino afirmó que la FIFA someterá la propuesta a votación entre sus federaciones miembro y, posteriormente, ante su Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el jeque Salman señaló que sería necesario contar con el respaldo de los seis bloques regionales.

"Una iniciativa de este tipo no tendrá éxito sin el apoyo de todas las confederaciones, lo cual no es el caso en estos momentos", escribió.

El comité ejecutivo ‌de la confederación africana se reunirá la próxima semana para evaluar la propuesta, mientras que la confederación de Oceanía —el bloque regional más pequeño con 11 países miembros de pleno derecho— ha anunciado que debatirá la propuesta ‌en una reunión el ⁠próximo mes.

La Conmebol, organismo rector de Sudamérica, aún no se ha pronunciado públicamente.

Las organizaciones de jugadores también han expresado su oposición al plan de la FIFA, ​y la FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, ha advertido de que la propuesta modificaría de forma irreversible los incentivos que sustentan las competiciones en las que los jugadores trabajan y desarrollan sus carreras.

(Reportaje de Ian Ransom, Michael Church y Shrivathsa Sridhar; edición de Lincoln Feast, Nick Mulvenney y Ed Osmond)