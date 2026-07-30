JP Morgan adelanta a diciembre su previsión de subida de tasas de la Fed tras la pausa de julio

Un operador trabaja mientras una pantalla retransmite la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh, tras el anuncio de las tasas de interés de la Fed, en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE)

JP Morgan ​espera ahora que la Reserva Federal suba las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en ‌diciembre, adelantando así su previsión ‌anterior de un aumento en el segundo semestre de 2027, después de que el banco central mantuviera sin cambios las tasas de referencia en su reunión de julio.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, reafirmó el compromiso del banco central de reducir la inflación, pero ofreció pocas pistas sobre las medidas ​de política monetaria ⁠necesarias para aliviar unas presiones sobre los precios que se ‌han mantenido por encima del objetivo del 2% ⁠de la Fed durante más de ⁠cinco años.

Las declaraciones de Warsh sembraron dudas sobre la credibilidad del nuevo presidente para lograr una menor inflación, dijo JP Morgan en ⁠una nota publicada el miércoles, y añadió que esto ​podría aumentar la urgencia de que el ‌resto del comité actúe para cumplir ‌su mandato.

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La decisión, ampliamente prevista, de mantener sin cambios ⁠las tasas de referencia contó con el voto en contra de tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que se inclinaban ​por un ‌aumento de un cuarto de punto porcentual.

Aunque la inflación subyacente había venido repuntando hasta el mes pasado, impulsada por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos y por el fuerte gasto empresarial relacionado con la ⁠inteligencia artificial, Warsh no planteó una subida de tasas como la respuesta necesariamente adecuada.

JP Morgan espera que la Fed mantenga las tasas entre el 3,75% y el 4,00% después de aplicar una subida en diciembre, y añadió que la posibilidad de un aumento en septiembre seguía sobre la mesa si la inflación continuaba acelerándose.

Los mercados ‌asignaban una probabilidad del 65,2% a una subida de tasas en septiembre, frente al 81% anterior al comunicado de política monetaria, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Otras firmas, entre ellas Goldman Sachs y Barclays, seguían esperando que el banco central mantuviera las tasas ‌sin cambios hasta finales de año, mientras que BofA Global Research preveía tres subidas a partir de septiembre.

Por su parte, Citigroup, que ‌desde hace tiempo ⁠mantiene una postura expansiva sobre la Fed, conservó tras la reunión de julio su previsión de recortes ​de tasas en octubre y diciembre de este año y de otro en enero de 2027.

Con información de Reuters