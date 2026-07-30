Semana Mundial de la Lactancia: Formosa impulsa un espacio de acompañamiento y formación a familias

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, en la ciudad de Formosa se llevará a cabo un taller gratuito destinado a madres, padres, personas gestantes y familias interesadas en adquirir información y herramientas para acompañar el proceso de lactancia. La propuesta busca promover un espacio de aprendizaje e intercambio basado en evidencia científica, con el objetivo de despejar dudas y brindar acompañamiento durante esta etapa.

La actividad estará a cargo de la puericultora Valeria Eidler, especialista en lactancia y crianza, y se desarrollará el sábado 8 de agosto, a partir de las 10, en el Salón Aclisa, ubicado en Eva Perón 151.

Desde la organización informaron que la participación será gratuita, aunque los cupos son limitados, por lo que será necesario realizar una inscripción previa a través del WhatsApp 3704-772153.

Bajo el lema "La lactancia también se aprende y se acompaña", el encuentro está pensado como un espacio abierto para compartir experiencias, resolver consultas frecuentes y brindar herramientas que permitan transitar la lactancia con mayor seguridad y confianza.

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos vinculados con la lactancia materna, entre ellos los beneficios para la salud de los bebés y de las personas que amamantan, las recomendaciones para iniciar el proceso, las posiciones y el agarre adecuados, además de los mitos más frecuentes y las estrategias para afrontar las dificultades que pueden surgir durante los primeros meses.

Los organizadores remarcaron que el contenido del taller estará respaldado por evidencia científica y que la propuesta no está dirigida exclusivamente a las madres, sino también a padres, parejas y demás integrantes de la familia que cumplen un rol de acompañamiento durante la crianza.

La iniciativa se enmarca en las actividades impulsadas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña internacional que cada año promueve la importancia de esta práctica y fomenta acciones destinadas a brindar información, fortalecer las redes de apoyo y garantizar el acceso a espacios de orientación para las familias.

En ese sentido, organismos internacionales de salud destacan que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida aporta beneficios para el crecimiento y desarrollo de los niños, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a reducir el riesgo de diversas enfermedades. Asimismo, señalan que el acompañamiento oportuno y el acceso a información confiable resultan fundamentales para afrontar los desafíos que pueden presentarse durante el proceso.

Con esta propuesta, Formosa se suma a las actividades de concientización previstas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ofreciendo un espacio gratuito de formación y acompañamiento para las familias interesadas en recibir orientación profesional y compartir experiencias en torno a la lactancia.