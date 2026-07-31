Paro nacional del lunes 3 de agosto: qué pasa con los bancos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este lunes 3 de agosto con movilización al Ministerio de Economía. La medida de fuerza, en reclamo de los despidos y la caída salarial de los empleados estatales, afectará a diferentes servicios públicos.

Paro nacional: cómo funcionan los bancos en todo el país

Hasta el momento, desde La Bancaria no hablaron de una adhesión al paro, por lo que los bancos funcionarán con normalidad este lunes 3 de agosto. Así como tampoco se verán afectados el transporte público o los servicios privados, ya que se trata de una medida impulsada por los trabajadores estatales.

Y es que la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, logró cerrar un nuevo aumento salarial con las cámaras empresarias del sector financiero en línea con la inflación. En agosto, los trabajadores bancarios tendrán una actualización del 1,9% y el básico inicial pasará a estar fijado en $2.412.128,22. A ese monto se suma el pago por participación en las ganancias (ROE) de $69.727,10, por lo que el ingreso mínimo garantizado alcanza los $2.481.855,32.

Por ahora, La Bancaria no anunció su adhesión al paro nacional.

¿Cómo funcionan los servicios públicos durante el paro nacional?

La medida de fuerza de ATE, en reclamo de mejoras salariales, sí afectará a los siguientes servicios públicos:

Atención al público en organismos estatales: ya sean sedes de ministerios, secretarías y dependencias, operarán con esquemas reducidos o sin atención presencial.

ya sean sedes de ministerios, secretarías y dependencias, operarán con esquemas reducidos o sin atención presencial. Hospitales públicos: los centros de salud mantendrán las guardias mínimas para urgencias.

los centros de salud mantendrán las guardias mínimas para urgencias. Problemas de tránsito: si bien la medida de fuerza no afectaría a trenes, colectivos, ni subtes, la movilización podría dificultar el tránsito porteño en las cercanías de la sede del Ministerio de Economía por la movilización de los manifestantes.

¿Qué pasa con la vuelta a clases este lunes 3 de agosto?

En coincidencia con la medida de fuerza de estatales, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente el mismo lunes en contra del ajuste del Gobierno nacional.

"La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", explicaron en un comunicado desde el gremio docente.

El paro docente se extenderá por 24 horas y afectará a los tres niveles: inicial, primario y secundario. Los alumnos y alumnas que tenían el regreso a clases tras las vacaciones de invierno volverán a las aulas recién el martes.