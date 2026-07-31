Paro nacional del lunes 3 de agosto: qué pasa con colectivos, trenes y subtes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un nuevo paro nacional este lunes 3 de agosto, en reclamo por una recomposición salarial de empleados públicos y en contra de los despidos y el desmantelamiento del Estado. La medida de fuerza incluye una movilización hacia el Ministerio de Economía y genera la duda sobre cómo funcionará el transporte público en todo el país durante la jornada.

Colectivos, trenes y subtes: cómo funcionan durante el paro nacional este lunes

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los gremios de transporte todavía no se adhirieron a la medida de fuerza de los trabajadores estatales, por lo que no habría problemas directos en el servicio de colectivos, trenes, ni subtes.

Si bien el transporte público funcionará con normalidad a lo largo y ancho de todo el país, se recomienda que los usuarios que circulen por el microcentro porteño y las cercanías del Ministerio de Economía tengan en cuenta que puede haber cortes de tránsito durante la mañana y el mediodía, afectando la circulación al menos de los colectivos.

Por ahora los trabajadores de trenes, colectivos y subtes no se sumaron a la medida de fuerza

Sin embargo, el paro nacional tendrá un impacto directo en otras áreas públicas y sus servicios:

La atención al público en ministerios, secretarías y dependencias estatales operará con esquemas reducidos o directamente sin atención presencial, según el nivel de adhesión de cada sector.

operará con esquemas reducidos o directamente sin atención presencial, según el nivel de adhesión de cada sector. Los hospitales públicos , por su parte, garantizarán guardias mínimas para atender urgencias.

, por su parte, garantizarán guardias mínimas para atender urgencias. Las escuelas no tendrán clases debido a la medida coincide con el paro docente anunciado para el mismo lunes con el regreso a clases en los tres niveles, incial, primario y secundario.

Cuál es el reclamo de ATE: por qué hay paro nacional

La gran razón del paro de trabajadores estatales es la pérdida salarial provocada por las paritarias acordadas por debajo de la inflación, según sostiene el sindicato. En los primeros seis meses de 2026, los aumentos para la Administración Pública Nacional acumularon un 12,9%, mientras que la inflación alcanzó el 16,9% durante el mismo período. ATE advirtió que desde la asunción de Javier Milei el poder adquisitivo de los trabajadores estatales nacionales cayó un 44%.

“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei", reclamó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

ATE reclama por una suba salarial para trabajadores estatales y se manifesta en contra de los despidos del sector

Entre las causas del reclamo también se encuentran los despidos y "el desmantelamiento" de distintos organismos y empresas del Estado. "Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad. Tenemos que ponerle límites al Gobierno, impedir que cumpla con su anunciado plan de destrucción y para ello los empleados públicos tenemos que definir la continuidad y profundización de nuestro plan de acción”, manifestó Aguiar.

El paro nacional se suma a la Jornada Nacional de Lucha, que ya estaba anunciada para el 7 de agosto en el Día de San Cayetano. Los trabajadores harán una movilización por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.