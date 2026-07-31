El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina, según Ángel Di María

Lionel Messi junto a Ángel Di María.

Ángel Di María volvió a dejar en claro la enorme admiración que siente por Lionel Messi y no dudó en dar su veredicto sobre la continuidad del capitán en la Selección Argentina. En una entrevista reciente, el campeón del mundo se refirió al futuro de "La Pulga". Además, aprovechó para destacar el trabajo de Lionel Scaloni y recordar uno de los momentos más significativos del Mundial 2022.

Las declaraciones del ex jugador de la Albiceleste llegan tras la presencia de Messi en la última Copa del Mundo. Mientras los hinchas esperan conocer la decisión del capitán, Di María consideró que el nivel futbolístico del astro sigue siendo suficiente para mantenerse entre los mejores del planeta, incluso a una edad en la que la mayoría de los futbolistas ya se encuentran retirados del máximo nivel.

Qué dijo Di María sobre Messi

"Leo tiene que seguir hasta cuando él quiera. Puede seguir muchos años más. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y ya no tiene techo, no hay más nada para él", afirmó Di María, quien dejó en claro que considera indispensable la presencia del capitán en el seleccionado nacional mientras él tenga el deseo de continuar vistiendo la camiseta argentina.

El ex mediocampista ofensivo también hizo un balance sobre la participación de la Selección Argentina en el Mundial y destacó cuál fue, a su entender, el momento más trascendente del torneo. “Para mí, el Mundial terminó ahí. Le dimos la alegría más grande al país y eso es lo más importante”, aseguró al recordar uno de los encuentros más emotivos de la competencia.

Di María con la camiseta de Argentina.

En ese sentido, explicó por qué ese compromiso frente a Inglaterra representó un punto de inflexión tanto para el plantel como para los argentinos. “Haberles ganado fue una gran alegría para todo el país, se notó en la calle, en la gente. Me puso muy feliz por ellos”, sostuvo, remarcando el impacto que tuvo aquella victoria en la sociedad y la conexión que generó entre el equipo y los hinchas.

El apoyo a Lionel Scaloni

Di María también aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de Lionel Scaloni, el entrenador que condujo a la Selección hacia el ciclo más exitoso de las últimas décadas. El exfutbolista valoró tanto los títulos obtenidos como el proceso de renovación que lleva adelante el cuerpo técnico con la incorporación de nuevos talentos.

“Scaloni es la Scaloneta de esta Selección y ojalá siga por el bien de todos. Está haciendo una buena generación de jugadores que está sacando ahora y todo suma. Obviamente es una decisión de él, sabrá lo que quiere, pero como argentino me gustaría que siga”, expresó Di María, quien dejó en evidencia su deseo de que el entrenador continúe al frente del seleccionado para consolidar un proyecto que sigue ilusionando a todo el país.