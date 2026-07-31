Incómodo momento al aire entre dos figuras de Telefe: "No me gusta que.."

En Telefe se vivió un momento incómodo.

Un cruce que arrancó entre risas terminó con una definición filosa al aire de La Jugada (Telefe Stream). Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un momento incómodo cuando la ex Gran Hermano reconoció que no supo cómo comportarse al encontrarse cara a cara con Fabián Cubero, pareja de su compañera de streaming.

Una confesión que encendió la chicana

Todo empezó durante la visita de Ema Di Gioia al programa. En ese contexto, Celis explicó una característica de su forma de comunicarse: "Soy una persona que soy muy hot y beboteo todo el tiempo cuando hablo". Consciente de que eso podía malinterpretarse, aclaró: "Porque después los invitados piensan que los beboteo y yo beboteo al mundo entero".

Mica Viciconte y Daniela Celis.

La aclaración le dio pie a Viciconte para lanzar una chicana con nombre propio, en referencia al reciente cruce entre su pareja y Celis: "Me olvidé de avisarle a Fabi ayer que si te cruzaba...". La panelista no tardó en reaccionar y admitió que efectivamente había dudado sobre cómo actuar frente al futbolista: "Ay, sí, casi me muero... Dije "ay, no, encima es el de Mica Viciconte". No sabía si mirarlo a los ojos, sino mirarlo... qué hacer».

El detalle del saludo que generó dudas

Celis reconstruyó la escena del encuentro y contó que hasta dudó en tener un gesto de cercanía: «Y después dudé de la manito en el hombro. Dije: ¿y si después le cuenta a Mica que le puse la manito en el hombro?». Fue en ese momento cuando Viciconte aprovechó para marcar qué gestos físicos le generan incomodidad: "La mano en el hombro no me jode. No me gustan, en general, la mano en la cabeza ni la cintura. No me gusta que me toquen". Y agregó que, en el caso de personas con pareja, intenta ser «mucho más respetuosa».

Daniela no dejó pasar la explicación y respondió con ironía: "Por eso me inhibí. Aparte, la pareja eras vos, no una pareja normal". Mica, entonces, quiso despejar cualquier sospecha: "Yo no soy celosa". Pero la panelista cerró el ida y vuelta con una definición que desató las risas en el estudio: "No, sos tóxica que es peor".

El momento, que combinó humor e ironía, terminó siendo uno de los pasajes más comentados del programa, con la audiencia dividida entre quienes coincidieron con el diagnóstico de Celis y quienes salieron a bancar a Viciconte.