Giro inesperado en River: va con todo por Thiago Almada tras no firmar con Flamengo

River Plate reactivó la negociación por Thiago Almada y prepara una nueva oferta tras la demora en la definición con Flamengo.(Foto: Reuters).

El mercado de pases de River Plate dio un giro inesperado. Después de que la llegada de Thiago Almada a Flamengo se demorara, la dirigencia de Núñez prepara una nueva propuesta superadora para intentar convencer al futbolista de la Selección Argentina para que se ponga la camiseta del "Millonario".

Las últimas semanas parecían haber alejado definitivamente a Almada del "Millo". Aunque River ya había alcanzado un entendimiento con el Atlético de Madrid por 20 millones de euros por el 50% del pase del mediocampista, la irrupción de Flamengo modificó completamente el escenario. Sin embargo, el panorama volvió a cambiar.

Según informó este viernes el programa F12 de ESPN, la dirigencia tiene pensado presentarle una nueva oferta a Almada, con una mejora sustancial en el contrato y elevar el número al Atlético, para quedarse con uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino de los últimos años.

Uno de los puntos clave para que River avance es la demora del futbolista en firmar el vínculo con el conjunto brasileño, quien también había alcanzado un acuerdo con el "Colchonero" para quedarse con una parte de la ficha del surgido en Vélez Sarsfield.

La situación de Almada con Flamengo y el plan de River

El futuro del volante todavía no está definido. Mientras River espera una respuesta positiva, en Flamengo mantienen el optimismo, aunque ya fijaron un límite para no extender indefinidamente la negociación. Según informaron medios brasileños en las últimas horas, la dirigencia del "Mengao" estableció el 3 de agosto como fecha máxima para recibir una contestación por parte de Almada.

Si para entonces el exjugador de Atlanta United y Botafogo, entre otros, no comunica su decisión, el club brasileño dará por terminadas las conversaciones y buscará otras alternativas en el mercado. Ese plazo resulta determinante para River, que aguarda expectante el desenlace mientras prepara una nueva propuesta.

En River saben que el tiempo juega un papel fundamental. La postura de Flamengo de fijar una fecha límite obliga al futbolista a definir su futuro en cuestión de días y, al mismo tiempo, le da al Millonario una última oportunidad para intentar convencerlo.

La dirigencia mantiene contactos permanentes mientras espera conocer la decisión final del campeón del mundo. Si Almada rechaza la propuesta brasileña, River quedará en una posición mucho más favorable para cerrar la operación. Si acepta la oferta del Mengao, el conjunto de Núñez deberá volver a salir al mercado en busca de otro nombre de jerarquía.

Por ahora, el desenlace sigue abierto. Lo que parecía una negociación perdida volvió a cobrar fuerza y el club argentino apuesta a dar uno de los golpes más importantes del mercado de pases si logra concretar la llegada del futbolista de la Selección Argentina.

Los malos resultados aceleraron el cambio de estrategia en River

La decisión de insistir por Thiago también responde al presente deportivo del equipo. Puertas adentro, en River reconocen que el rendimiento mostrado en las últimas semanas y algunas decisiones tomadas durante el mercado de pases obligaron a replantear la planificación original. Esa autocrítica llevó a priorizar nuevamente la incorporación de un futbolista capaz de cambiar la jerarquía ofensiva del plantel.

El cuerpo técnico considera que Almada reúne condiciones difíciles de encontrar en el mercado: desequilibrio en el uno contra uno, capacidad para generar juego entre líneas y experiencia internacional pese a su juventud. Por eso, el club decidió no resignarse y volver a intentar una negociación que parecía terminada.