Eventos y fenómenos astronómicos agosto 2026: todo lo que va a suceder este mes

Agosto llega cargado de fenómenos astronómicos, ideales para quienes disfrutan de la observación del cielo nocturno. Desde lluvias de meteoritos, la aparición de planetas en sus mejores condiciones de visibilidad y un eclipse lunar, habrá varios acontecimientos para los amantes de la astronomía.

Los fenómenos astronómicos más destacados de agosto 2026

El primer evento relevante se producirá el 2 de agosto, cuando Mercurio alcance su máxima elongación oeste, es decir, el planeta más cercano al Sol se ubicará en el punto de mayor separación angular respecto a nuestra estrella, lo que facilita su observación poco antes del amanecer, cuando su brillo se distingue con mayor claridad sobre el horizonte.

Luego habrá otros eventos para disfrutar:

Luna Nueva el12 de agosto: la ausencia de luz lunar regalará el mejor momento para mirar al cielo sin interferir con la visión de otros objetos celestes.

la ausencia de luz lunar regalará el mejor momento para mirar al cielo sin interferir con la visión de otros objetos celestes. Eclipse solar total, también el 12 de agosto : franja de visibilidad quedará limitada a regiones de Groenlandia, Islandia y España, por lo que no podrá apreciarse desde la Argentina.

: franja de visibilidad quedará limitada a regiones de Groenlandia, Islandia y España, por lo que no podrá apreciarse desde la Argentina. Pico de lluvias de meteoros las Perseidas : se dará entre el 12 y el 13 de agosto y se trata de las lluvias más esperadas del año calendario. Si bien este fenómeno se observa con mayor intensidad desde el hemisferio norte, la coincidencia con la Luna Nueva favorecerá condiciones de cielo oscuro que podrían permitir avistar algunos meteoros también desde latitudes australes.

: se dará entre el 12 y el 13 de agosto y se trata de las lluvias más esperadas del año calendario. Si bien este fenómeno se observa con mayor intensidad desde el hemisferio norte, la coincidencia con la Luna Nueva favorecerá condiciones de cielo oscuro que podrían permitir avistar algunos meteoros también desde latitudes australes. Venus alcanza su máxima elongación este: será el 14 de agosto, cuando se ubicará en el punto más alto sobre el horizonte durante el crepúsculo vespertino y se convertirá en uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, fácilmente identificable a simple vista tras la puesta del Sol.

Durante agosto llega una de las lluvias de estrellas más esperadas: las Perseidas (Getty Images)

Cuándo será el eclipse lunar que se podrá ver desde la Argentina

Más allá de los fenómenos que ocurrirán a nivel global, el acontecimiento de mayor relevancia para el público local se producirá entre el 27 y el 28 de agosto cuando llegue un eclipse parcial de Luna que coincidirá con la Luna Llena.

Se trata de un eclipse profundo, con un nivel de oscurecimiento cercano al 96 por ciento, lo que lo asemeja visualmente a un eclipse total. Este fenómeno podrá observarse desde todo el continente americano, incluida la Argentina, además de sectores de Europa y África.