El periodista Eduardo Feinmann compartió "información exclusiva" sobre el contenido de la Cadena Nacional que emitirá el presidente Javier Milei este jueves a las 20 horas. El adelanto se produjo durante el habitual pase entre programas en la pantalla de A24, cuando el conductor conversó con su colega Pablo Rossi.

Según los datos que reveló, la alocución presidencial tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos y estará centrada en los cambios previstos para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, apuntará de manera directa contra la dirigencia política.

"Información, no opinión"

Feinmann remarcó el carácter de la información antes de dar los detalles: "Esto es información, no es opinión", aclaró. Después precisó de dónde surgían sus datos: "A mí me contaron hoy, hace 5 horas, que la Cadena Nacional de hoy va a ser muy 'sanguinaria' con los políticos, sin ningún tipo de distinción".

El periodista adelantó también cuál será uno de los ejes centrales del mensaje presidencial: el manejo histórico de la entidad monetaria. Según explicó, Milei "va a hablar acerca del 'robo' que han realizado en el tiempo a través del Banco Central", en referencia a la gestión de sucesivas administraciones sobre el organismo.

"Va a dar mucho que hablar"

Sobre las repercusiones que podría tener la transmisión, Feinmann cerró su adelanto con una definición contundente: "A mí me dijeron que la cadena de hoy y los dichos del Presidente van a dar mucho, mucho, mucho que hablar".

De confirmarse el contenido anticipado por el conductor, la Cadena Nacional se sumaría a una serie de mensajes presidenciales caracterizados por el tono confrontativo hacia el arco político, en un contexto donde el Gobierno impulsa cambios en el esquema regulatorio del Banco Central.