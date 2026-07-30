Cuenta DNI: últimos días para aprovechar 20% de ahorro y cuotas sin interés en libros

Últimos días para aprovechar 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con Cuenta DNI en la Feria del Libro Infantil.

Ingresó en su tramo final una nueva edición de la Feria del Libro Infantil, uno de los acontecimientos culturales de mayor trascendencia en el país dedicado a las infancias. En el marco del receso invernal, el Banco Provincia se sumó a la cita con una importante batería de beneficios económicos en compras presenciales con Cuenta DNI, junto a un espacio de entretenimiento con impacto pedagógico para las familias.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta organizada por la Fundación El Libro se extenderá hasta el 2 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), ofreciendo más de 70 stands de editoriales e instituciones enfocadas en promover la lectura y la creatividad.

Quienes visiten la muestra durante estos últimos días podrán acceder a promociones exclusivas en los puestos de venta adheridos utilizando los medios de pago de la entidad pública bonaerense:

Ahorro y cuotas: 20% de descuento sin tope de reintegro y la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

20% de descuento y la posibilidad de abonar en mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Reintegro adicional: un 10% de devolución extra abonando mediante tecnología NFC a través de la app Cuenta DNI con tarjetas de crédito Visa (función habilitada para dispositivos con sistema operativo Android).

Como parte de su compromiso con la inclusión y la educación financiera temprana, la banca bonaerense diseñó una grilla de actividades gratuitas pensada para las primeras infancias dentro de su espacio institucional.

Entre las atracciones principales se destaca el Espacio de Arte Financiera, una iniciativa lúdica e interactiva orientada a que los más chicos comprendan conceptos sobre el valor del ahorro, la planificación de proyectos y el manejo responsable del dinero. Esta dinámica se complementa con la puesta en escena de una obra teatral encabezada por los personajes Braulio y Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece descuentos en la Feria del Libro Infantil.

Asimismo, en la Sala Cuenta DNI se dicta a diario el taller Melquíades Ciencia, un encuentro interactivo que propone acercar el conocimiento científico al público infantil a través de experimentos prácticos y juegos diseñados para despertar la curiosidad sobre los fenómenos cotidianos.

Descuentos y cuotas sin interés para disfrutar las vacaciones de invierno con Cuenta DNI

Por otra parte, para acompañar el receso invernal, Banco Provincia ofrece durante julio una amplia variedad de beneficios que incluyen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales con sus tarjetas de crédito y la billetera digital Cuenta DNI, para hacer más accesibles las actividades de las vacaciones.

Todos los días de julio hay 20% de ahorro y 4 o 6 cuotas sin interés en cines, teatros, recitales y parques y paseos, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco, con un tope de 20 mil pesos de descuento por transacción.

La propuesta incluye espacios recreativos y culturales especialmente seleccionados para las vacaciones de invierno, con el objetivo de acercar opciones accesibles para chicos, chicas y familias en distintos puntos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Todos los espectáculos que participan de la promo se pueden consultar en la página de beneficios de la entidad bancaria.