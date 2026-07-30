Ingresos y ganancias de Apple superan expectativas gracias a ventas de iPhone y Mac

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Apple y la placa base de un ordenador.

Apple dio a conocer el jueves unas cifras de ventas y ganancias que ‌superaron las expectativas de ‌Wall Street, impulsadas por la gran demanda de iPhones y MacBooks por parte de sus clientes, en un contexto de subidas de precios en todo el sector de la electrónica de consumo.

Apple indicó que las ventas de su tercer trimestre fiscal, finalizado el 27 ​de junio, aumentaron ⁠un 16,4% a 109.420 millones de dólares, frente ‌a las estimaciones de los analistas que ⁠apuntaban a un aumento del ⁠15,5% a 108.650 millones de dólares, según datos de LSEG, y a la propia previsión de Apple, que situaba ⁠el crecimiento de las ventas entre el 14% ​y el 17%.

Los beneficios de Apple ‌en el tercer trimestre fueron ‌de 2,02 dólares por acción, de los cuales ⁠11 céntimos se atribuyen a las devoluciones de aranceles del Gobierno de Estados Unidos

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Incluso excluyendo las devoluciones de aranceles, los beneficios de Apple siguieron superando las ​estimaciones ‌de Wall Street, que se situaban en 1,89 dólares por acción.

Los resultados de Apple se vieron impulsados por un aumento del 21,7% en las ventas de iPhone a 54.250 millones de ⁠dólares, por encima de las estimaciones de los analistas, que se situaban en 53.860 millones de dólares, según datos de LSEG.

Estas ventas de iPhone fueron las mejores de la historia de Apple para un tercer trimestre, cuando las ventas de teléfonos suelen empezar a ralentizarse, ya que ‌los clientes esperan los nuevos modelos que salen en otoño.

Sin embargo, este año, los clientes de Apple se apresuran a hacerse con un iPhone después de que una escasez mundial de chips de memoria llevara a la ‌empresa a subir los precios de los Mac y los iPad.

Hasta ahora, Apple ha evitado subir el precio de su ‌producto estrella, ⁠aunque los analistas de Wall Street esperan cada vez más que la empresa suba ​los precios del iPhone en torno a su evento anual de lanzamiento de otoño, en septiembre.

(Reportaje de Stephen Nellis en San Francisco; Editado en español por Juana Casas)