En La Mañana de Moria revelaron detalles inéditos sobre la ruptura de una pareja de jóvenes exitosos.

Durante una transmisión en vivo de La Mañana de Moria (El Trece), el equipo del ciclo reveló algunos detalles desconocidos sobre la separación del corredor de Fórmula 1 Franco Colapinto y la actriz internacional Maia Reficco.

En ese sentido, Gustavo Méndez aseguró: “Él vive en Madrid, es su base. Ella fue aplazando muchos compromisos, su residencia es en Nueva York. Ellos se separan por la presión que estaba también recibiendo la actriz y cantante. Acá no hay terceros en discordia, se separaron por los compromisos, pero no es definitiva, quizás a fin de año o en unos meses, vuelvan”.

Luego, la duendóloga Lili Chelli sumó: “Vos sabes que hoy las cartas están medias picantes, no sé si es el día, hay proyecciones, mucha plenitud, mucha paciencia, pero esta carta es un tanto tentadora y peligrosa, porque anuncia embarazo”.

La información desconocida sobre la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

La ex pareja exitosa de Franco Colapinto y Maia Reficco se separó tras seis meses de noviazgo, según se confirmó recientemente en el programa televisivo LAM (América TV). Asimismo, revelaron que la ruptura se produjo de mutuo acuerdo a través de una llamada telefónica, motivada principalmente por la distancia geográfica y las intensas exigencias profesionales de ambos.

A pesar de esta noticia, los rumores sobre el distanciamiento ya habían comenzado entre sus seguidores debido a la falta de interacciones en redes sociales y la ausencia de un saludo público de Franco para el cumpleaños de la actriz.

En ese sentido, luego del diálogo entre ambos periodistas en el programa, María Fernanda Callejón lanzó: “Si la Reficco está embarazada, cagamos. Ahora no, pero viene en proyección, viene un embarazo que viene más allá de la ilusión. Hay algo de lo que se tiene que afianzar, para consolidar más a la pareja”.

Finalmente, Méndez señaló: “Él es encantador. Cuando estuvieron acá, durmieron juntos en el Palacio Duhau, que se olvidaron el boxer”.