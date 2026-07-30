Cuenta DNI: cómo obtener el último 25% de ahorro en gastronomía de julio 2026

Cuenta DNI.

Quedan los últimos días de julio y quienes utilizan Cuenta DNI todavía tienen la posibilidad de aprovechar uno de los beneficios más importantes del mes: el 25% de descuento en gastronomía, una promoción que en esta edición amplió tanto su vigencia como el monto máximo de reintegro.

La billetera digital de Banco Provincia renovó durante julio su esquema de beneficios con el objetivo de incentivar el consumo en comercios locales durante las vacaciones de invierno. Entre las novedades más relevantes está el incremento del tope de reintegro para gastronomía y para los locales adheridos de YPF Full, una medida que permite ahorrar más dinero por semana.

Cómo acceder al 25% de descuento en gastronomía con Cuenta DNI

El beneficio está disponible todos los días de la semana en los comercios gastronómicos adheridos y ofrece un 25% de descuento sobre las compras realizadas mediante Cuenta DNI.

La principal mejora respecto de meses anteriores es que el tope semanal pasó de $8.000 a $10.000 por persona. Para obtener el reintegro máximo es necesario realizar consumos por $40.000 durante la semana en los locales participantes.

Además, Banco Provincia mantiene un beneficio específico para YPF Full, donde también se aplica un 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. En este caso, el tope también aumentó a $10.000 por fin de semana, alcanzable con compras por $40.000. La promoción no incluye la compra de combustibles, sino únicamente los productos gastronómicos de las tiendas.

Todos los descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes en julio

Además de gastronomía, la billetera digital conserva una amplia oferta de promociones para distintos rubros. Entre los beneficios más importantes se encuentran:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, alcanzable con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, alcanzable con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales. Garrafas: 40% de descuento durante todo el mes, con tope de $18.000 mensual.

40% de descuento durante todo el mes, con tope de $18.000 mensual. Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

A estos beneficios se suma la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI mediante pagos sin contacto y acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

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Supermercados: qué promociones quedan disponibles

Durante julio también continúan vigentes descuentos en distintas cadenas de supermercados, aunque con condiciones específicas según el comercio. Las promociones incluyen:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000 para compras desde $30.000.

15% los martes y miércoles, con tope semanal de $6.000 para compras desde $30.000. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con reintegro de hasta $20.000 por día.

15% de descuento los martes, con reintegro de hasta $20.000 por día. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope y con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope y con devolución en el acto. La Anónima: 10% los miércoles, con tope semanal de $5.000 y compra mínima de $25.000.

10% los miércoles, con tope semanal de $5.000 y compra mínima de $25.000. Josimar: 10% los miércoles, con tope semanal de $6.000.

10% los miércoles, con tope semanal de $6.000. Toledo: 15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles.

15% los martes, sin tope de reintegro, con devolución dentro de los 10 días hábiles. Chango Más: 20% los jueves, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

Como ocurre habitualmente durante las vacaciones de invierno, Banco Provincia también incorporó promociones especiales para eventos, entre ellos la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y sumó por primera vez un beneficio destinado al rubro movilidad.