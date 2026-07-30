Ver Boca vs. O'Higgins por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca visita a O´Higgins.

Boca Juniors enfrentará este jueves a O'Higgins desde las 21:30, en Rancagua, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará dejar atrás rápidamente el duro golpe sufrido el fin de semana en el torneo local, donde cayó por un contundente 3-0 frente a Deportivo Riestra. La derrota expuso falencias defensivas y una falta de respuestas futbolísticas que el cuerpo técnico buscará corregir en un duelo clave para la continuidad internacional.

El revés en el Bajo Flores significó el primer traspié del segundo ciclo del "Vasco" al frente del conjunto xeneize. Sin demasiado margen para lamentarse, el plantel ya puso el foco en el compromiso copero, consciente de que un buen resultado en Chile permitirá recuperar confianza y avanzar a los octavos de final de la Sudamericana. La exigencia del calendario obliga a Boca a reaccionar de inmediato y mostrar una imagen distinta.

Por dónde ver Boca contra O´Higgins por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y O´Higgins podrá verse por la plataforma Disney+ (pack premium).

El equipo que prepara Arruabarrena

Arruabarrena prepara algunas modificaciones respecto del equipo que perdió por 3-0 ante Riestra, aunque la base será prácticamente la misma que disputó el encuentro de ida en La Bombonera. La principal novedad será el regreso de Leandro Paredes a la formación titular, mientras que el entrenador también espera contar con Leandro Lozano, quien fue exigido físicamente en la última práctica, respondió de buena manera y podría reincorporarse al trabajo normal junto al resto del plantel.

Además de los nombres, el entrenador planea un cambio táctico. Después de utilizar un 4-2-3-1 en sus últimas presentaciones, el Vasco volvería a un sistema 4-3-1-2, un esquema que ya le dio buenos resultados durante su primer ciclo en el club entre 2014 y 2016. La intención es poblar la mitad de la cancha, ganar mayor equilibrio y potenciar la generación de juego para abastecer a los delanteros.

Leandro Paredes vuelve.

Una de las apuestas más importantes del técnico será conformar por primera vez desde su regreso un mediocampo integrado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Los tres coincidieron durante varios minutos en el partido de ida y dejaron sensaciones positivas, motivo por el cual Arruabarrena analiza darles continuidad desde el inicio. En ese contexto, Ascacíbar ocuparía el lugar que venía desempeñando Leonel Flores.

La única incógnita importante pasa por el lateral derecho. Dylan Gorosito aparece como una alternativa firme para continuar en el equipo, aunque todo dependerá de la evolución física de Leandro Lozano. Si el defensor supera sin inconvenientes las últimas exigencias, podría recuperar la titularidad en un partido de enorme trascendencia para las aspiraciones internacionales de Boca.

La probable formación de Boca vs. O'Higgins

De no surgir inconvenientes en las horas previas al viaje, la probable formación del conjunto xeneize sería con:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con esa alineación, Boca buscará dar vuelta la página tras la caída ante Riestra y sellar en Chile la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.