Tuli Acosta reaccionó a la separación de Luck Ra y La Joaqui.

La separación de La Joaqui y Luck Ra sigue generando repercusiones, y esta vez fue Tuli Acosta quien decidió salir a cruzar los rumores que la señalan como una posible tercera en discordia. La bailarina, lejos de guardar silencio, eligió las redes sociales para dejar un mensaje que no pasó inadvertido.

Los rumores que la señalaron

La versión de una tercera persona en la ruptura se instaló con fuerza en Bondi Live, donde Ángel de Brito analizó junto a su panel los motivos de la separación. El conductor sostuvo que la decisión de terminar la relación partió de Luck Ra: "Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación", relató.

En ese marco, Ronnie Arias consultó por la orientación sexual del cantante como una posible explicación alternativa, hipótesis que De Brito descartó de inmediato al deslizar, sin certezas, la existencia de otra mujer: "No, otra chica u otras", aclaró, remarcando que se trataba de una especulación y no de información confirmada.

Luck Ra y Tuli Acosta se conocen desde hace mucho tiempo.

Por qué Tuli Acosta quedó en el centro de la escena

El nombre de Tuli Acosta terminó de instalarse en la polémica a partir de versiones que circularon en redes sociales, aunque sin pruebas concretas que la vincularan con la ruptura. En medio de este contexto, la artista publicó un video mientras terminaba su rutina de entrenamiento: posó con las manos en la cintura, mostró su figura y cerró bailando frente a cámara.

El gesto se completó con una frase que funcionó como respuesta directa a los trascendidos: "Ni idea, yo ando en mi mundo", escribió, sin nombrar a nadie pero dejando en claro que estaba al tanto de lo que se decía sobre ella.

El comunicado de La Joaqui

La confirmación oficial de la separación había llegado horas antes, a través de un comunicado conjunto en redes. Allí, La Joaqui pidió que no siguieran las "especulaciones erradas" y remarcó que la decisión fue tomada "con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento". La cantante aclaró además que Facundo (Luck Ra) "siempre amó" a sus hijas, despejando cualquier versión de conflicto familiar, y pidió respeto por su privacidad mientras atraviesa el proceso junto a sus hijas en Costa Rica.