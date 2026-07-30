Con entrada gratuita: cafés desde $4.000, pastelería y música al aire libre este fin de semana. Foto: Cafecito BA

Este fin de semana, el barrio de Caballito será escenario de una nueva edición de Cafecito BA, la feria organizada por BA Capital Gastronómica que reúne cafeterías de especialidad, pastelería, música en vivo y actividades gratuitas para disfrutar al aire libre. El mismo tendrá lugar el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 10.30 a 18 h, en el Parque Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer 15 puestos gastronómicos con algunas de las cafeterías más reconocidas de la Ciudad. Además, todos los locales ofrecerán productos con precios promocionales desde $4.000, incluyendo cafés y opciones dulces y saladas para acompañar.

Llega a Caballito una nueva edición de Cafecito BA. Foto: Cafecito BA

Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con distintas actividades para todas las edades. Habrá un cine al aire libre con proyecciones, un espacio de biblioteca con sillones para leer, lecturas de la borra del café, DJ sets y un sector con juegos para disfrutar en familia.

La música en vivo también será parte de la programación. En ambas jornadas se presentarán Federico Nasiff, a las 14.30 h, La Puerta Musical, a las 15.50 h, y Lubi para el cierre a las 17 h, acompañando la experiencia con distintos estilos musicales.

Qué cafeterías participarán de Cafecito BA

Entre los emprendimientos que formarán parte de esta edición estarán Al Diablo Coffee Roasters, Le Blé, Endavant Coffee Store, Malvón, Próspero Velazco, B2B Coffee, Juan Valdez, Gontran Cherrier, Pastelería Don Blanco, Merci, Kakawa, Keka Tortas, Amelia Café Tostadores, Fraterno y Museo del Mate.

El evento se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 10.30 a 18, en Parque Rivadavia, con entrada libre y gratuita. Quienes se acerquen podrán disfrutar de café de especialidad, propuestas dulces y saladas a precios promocionales, música en vivo y distintas actividades al aire libre en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Caballito.

Es una gran oportunidad para disfrutar de un lindo paseo al aire libre, sin tener que gastar de más. Cafecito BA es un evento que se repite todos los meses y que va viajando por los distintos barrios de la Ciudad, para que los vecinos puedan probar el mejor café porteño y vivir un momento en familia o con amigos.