Feinmann habló de la nueva política migratoria de Milei y le tiró un palo a Rosalía.

El periodista Eduardo Feinmann analizó en su programa de Radio Mitre el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsó el Poder Ejecutivo en materia migratoria. La normativa establece nuevas restricciones de ingreso y causales de expulsión del territorio nacional para extranjeros que exprese "mensajes de odio" contra Argentina, y el conductor no tardó en marcar un costado curioso de su aplicación práctica.

Feinmann detalló que el Gobierno de Javier Milei firmó una normativa "que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje de los símbolos patrios". El conductor leyó además pasajes del comunicado oficial, en los que se reafirma que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable".

El respaldo de Feinmann al decreto

Ante el contenido del DNU, Feinmann no ocultó su respaldo a la medida. "A mí me parece impecable, impecable", expresó sin matices apenas terminó de leer el comunicado oficial.

Sin embargo, el periodista introdujo un interrogante sobre el alcance real de la norma frente a la eventual visita de personalidades de alto perfil público. "Yo pregunto, por ejemplo, si Mia Khalifa, Rosalía, Ibai, Speed quisieran llegar a la República Argentina, ¿los detienen y los deportan?", planteó, poniendo sobre la mesa un escenario que combina el mundo del espectáculo, el streaming y la política migratoria.

La mención no fue casual: los cuatro nombres citados por Feinmann pertenecen a distintas industrias del entretenimiento global —la actriz y modelo Mia Khalifa, la cantante española Rosalía, el streamer español Ibai Llanos y el también streamer Speed— y todos cuentan con enorme exposición mediática y millones de seguidores en redes sociales, lo que amplificó el interrogante planteado en el estudio.

La escena hipotética con Rosalía

Rosalía, reconocida cantante española.

Para graficar su planteo, Feinmann eligió el caso de la cantante española y recreó, a modo de ejemplo, cómo podría desarrollarse un control migratorio bajo la nueva normativa: "Decirle 'Señora Rosalía, afuera... De vuelta'".

El conductor llevó la hipótesis un paso más allá, imaginando la reacción de la artista frente a una eventual negativa de ingreso y la respuesta que recibiría de las autoridades migratorias: "'Pero tengo cinco recitales'... Lo lamentamos mucho, señora".

La escena, planteada en tono de ejemplo por Feinmann, funcionó como disparador para instalar el debate sobre los límites y la aplicación concreta del nuevo DNU migratorio, en un contexto en el que el Gobierno de Milei redobla las restricciones de ingreso al país invocando la defensa de los símbolos y la identidad nacional.