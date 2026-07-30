Parece Japón, pero queda en Buenos Aires: el mágico rincón con un sendero de sakuras. Foto: GCBA

Durante unas pocas semanas, el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires se llena de delicadas flores rosadas gracias a la floración de los sakuras, los tradicionales cerezos japoneses que convierten al predio en uno de los paseos más lindos para hacer durante las vacaciones de invierno.

Ubicado en pleno barrio de Palermo, dentro del Parque Tres de Febrero, el jardín alberga un sendero formado por 40 ejemplares de sakura que cada temporada ofrecen un espectáculo natural único. Las flores de rosa intenso son originarias de Okinawa, mientras que las más claras fueron cultivadas en Escobar.

Durante las vacaciones de invierno se puede visitar el sendero de sakuras del Jardín Japonés. Foto: GCBA

El sendero de sakuras: el rincón mágico de la Ciudad

La floración de los sakuras dura apenas unos días. Cada año, millones de personas participan del hanami, la tradicional contemplación de los cerezos en flor. En Buenos Aires, esa experiencia puede vivirse en el Jardín Japonés.

El sendero de sakuras se convirtió en uno de los espacios más fotografiados del predio y es habitual ver visitantes recorriéndolo con cámaras y celulares para llevarse una postal del momento. Incluso, muchas parejas eligen este escenario para comprometerse o realizar propuestas de casamiento bajo los árboles en flor.

La tradición también está acompañada por una antigua leyenda japonesa. Cuenta la historia que, tras una devastadora guerra, existía un cerezo completamente marchito. Un hada le concedió la posibilidad de convertirse temporalmente en humano para que pudiera experimentar emociones capaces de devolverle la vida.

Durante ese tiempo conoció a una joven llamada Sakura, de quien se enamoró profundamente. Finalmente, ella decidió unirse para siempre con el árbol y ambos se fusionaron en uno solo. Desde entonces, el cerezo florece cada año como símbolo del amor, la esperanza y el renacimiento.

Cuánto cuesta la entrada y cómo visitar el Jardín Japonés

El Jardín Japonés abre todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, de 10 a 18.30, mientras que las boleterías funcionan hasta las 18. La entrada general para residentes argentinos cuesta $8.000, presentando DNI, mientras que para turistas extranjeros el valor es de $24.000. Ingresan sin cargo:

Menores de 12 años acompañados por un adulto.

Mayores de 65 años residentes argentinos.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Está ubicado en Avenida Casares 3500, entre Avenida Berro y Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo. Se puede llegar en la Línea D de subte (estación Plaza Italia) o en colectivo con las líneas 10, 15, 37, 59, 60, 67, 93, 95, 102, 108, 110, 118, 128, 130, 141, 160 y 188.