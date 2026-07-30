Antes de la cadena nacional y en medio de graves cruces con Victoria Villarruel, Javier Milei festeja su ley racista porque "tiene muchos likes en Twitter".

Así lo manifestaron en Casa Rosada por la repercusión en redes sociales que tuvo el DNU contra los extranjeros. Es que Milei oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar como causal de impedimento de ingreso y de expulsión del territorio nacional a aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio o agravien los símbolos patrios. Bajo el argumento de proteger la "cohesión social" y el "orden público", el Ejecutivo se otorga una herramienta de discrecionalidad para decidir quién puede habitar el suelo argentino.

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El cerebro detrás de este movimiento que obedece plenamente a una medida distractiva comunicacional y que tiene referencia en el trumpismo es el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El caputismo salió a darle a la medida amplitud en redes sociales con sus trolls más pesados e intentar colar la batalla cultural, tras una semana donde se debatió los proyectos para que los extranjeros paguen aranceles en educación y en salud, ambos impulsados en la provincia de Buenos Aires por el diputado de LLA, Agustín Romo, alfil de Santiago Caputo.

En el Gobierno creen que la medida hizo efecto en la discusión pública y además generó mucha interacción en Twitter, el territorio de los trolls caputistas.

Lleva a esta hora el posteo con el DNU en la cuenta de la Oficina del Presidente casi 60 mil likes y cinco millones de visualizaciones solo en Twitter. Un número considerable y festejado en las cuevas comunicacionales del Gobierno.

No fue solo en X el éxito. Una fuente de Casa Rosada reveló a El Destape que "fue la publicación más likeada de la historia de nuestro Instagram", argumentó. "188mil likes y subiendo...", dijo. "Y es la segunda mejor publicación en Twitter nuestra", agregó esta persona que sigue las métricas del mileísmo.

En el medio hubo graves acusaciones de Victoria Villarruel contra Milei por acusarla de querer hacerle un juicio político al mandatario. La Vicepresidenta de Argentina puso en alerta sobre el estado de salud mental del Presidente de la Nación y reveló “persecuciones imaginarias” del mandatario. En el Gobierno por ahora eligieron no responderle.

Desde las 16, Milei graba el mensaje de casi media hora en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto a algunos funcionarios, como Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el titular del BCRA, Santiago Bausili, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, y Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado. Será un discurso duro contra la política y lanzará la reforma orgánica del BCRA para blindarlo ante un gobierno opositor. Se emitirá a las 20 horas por cadena nacional.