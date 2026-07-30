Carmen Barbieri protagonizó un emotivo momento al aire al ver un video de ella junto a su padre creado por inteligencia artificial.

Durante una transmisión en vivo de Con Carmen (El Nueve), la conductora del ciclo, Carmen Barbieri, protagonizó un emotivo momento al ver un video creado con inteligencia artificial en el que se reencontraba con una versión de su padre, Alfredo Barbieri.

El artista visual Santiago Balosky, especializado en inteligencia artificial aplicada a campañas y contenidos para marcas, le mostró una pieza audiovisual en la que Carmen dialoga con una recreación de su padre, fallecido en 1985. Hacia el final del video, ambos se juntan para darse un abrazo.

Al ver las imágenes, Carmen quedó completamente conmovida y no pudo contener las lágrimas. Asimismo, expresó: “Pero es la misma voz de mi papá. ¿Cómo es esto?”. En ese sentido, el creador de la pieza le explicó que utilizó registros de audio antiguos para recrear su voz con el mayor parentesco posible.

El trágico fallecimiento de Alfredo Barbieri

Alfredo Barbieri falleció el 6 de julio de 1985 a los 61 años de edad. Todo ocurrió en San Juan de Puerto Rico, ciudad donde el artista se encontraba hospedado en una habitación de hotel mientras realizaba una gira de presentaciones teatrales.

Según las autoridades oficiales, la causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio, debido a que el deceso se produjo de manera repentina en el extranjero, las autoridades policiales de la isla caribeña carátularon inicialmente el caso como una muerte dudosa y procedieron a realizarle una autopsia obligatoria.

Luego de que se completarán los trámites legales, sus restos fueron repatriados a la Argentina y sepultados en el Cementerio de la Chacarita. En la actualidad, su legado pasó a su hija, Carmen Barbieri, quien continúa en la televisión como conductora de un ciclo en El Nueve. Su fallecimiento conmocionó al mundo del espectáculo y al ambiente artístico rioplatense, donde era profundamente querido por sus éxitos en el teatro de revistas y sus inolvidables duplas cómicas en la pantalla grande.