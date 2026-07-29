Jonatan Viale defendió cobrarle a los extranjeros: "No ser boludo"

Joni Viale defendió cobrarle a los extranjeros: "No ser boludo".

El periodista ultra oficialista Jonatan Viale volvió a instalar en la agenda uno de los debates más sensibles de los últimos meses: el cobro de servicios públicos a ciudadanos extranjeros que no residen en el país. En su editorial radial, se apoyó en los resultados de una encuesta para reforzar su postura y salió a cruzar a quienes, según él, reducen la discusión a un problema de xenofobia.

Viale arrancó su editorial citando el dato central del relevamiento: "¿Estás de acuerdo con cobrarle a los extranjeros en hospitales públicos? 71% dice que sí". A partir de ese número, uno de los conductores más afines a Javier Milei construyó el eje de su argumento: "Te das cuenta que no es un tema de xenofobia, sino de administración de recursos, de no ser boludo".

La comparación con el resto del mundo fue otro de los pilares de su planteo. "¿Por qué en el resto del mundo la educación y la salud se cobran? Porque no son gratis, se financian con impuestos", sostuvo, y agregó una explicación sobre los costos que implica sostener el sistema sanitario: "Porque formar un médico tiene un costo muy alto para el Estado, son docentes, son insumos, es plata, hospitales universitarios".

Cruce directo con el kirchnerismo

En otra de sus defensas abiertas al experimento libertario, el periodista no se guardó las críticas hacia el arco político que cuestiona el arancelamiento. "Cortemos con la estupidez que escucho del kirchnerismo de xenofobia, es razonabilidad, es reciprocidad, es pragmatismo, es eficiencia en el gasto", disparó, en un tramo que fue uno de los más comentados de su editorial.

Con ese cruce, Viale buscó despegar el debate del terreno de la discriminación y ubicarlo directamente en el plano fiscal, presentando el cobro a no residentes como una medida de racionalidad administrativa antes que como una discusión identitaria o social.

Jonatan Viale habló sobre el arancel al extranjero.

"No existe el almuerzo gratis"

Hacia el final de su editorial, el periodista amplió el planteo más allá del caso puntual de los extranjeros y lo llevó a una crítica más general sobre la gratuidad de los servicios públicos en Argentina. "Algún día hay que entender que no existe eso de 'la educación pública', no existe tal cosa como un 'almuerzo gratis'. Todo se paga, todo se financia, y es con impuestos y es con la nuestra", afirmó.

En esa línea, Viale introdujo una lectura cultural sobre por qué, a su entender, estas ideas calaron en la sociedad argentina: "Yo creo que hay un tema cultural, durante dos décadas nos han llenado la cabeza con el concepto de Patria Grande".

Un debate que sigue abierto

La discusión sobre el arancelamiento de hospitales y universidades públicas para no residentes no es nueva, pero encuestas como la que citó Viale reavivan periódicamente el intercambio entre quienes defienden la universalidad de estos derechos y quienes plantean la necesidad de un esquema de reciprocidad con otros países de la región.

Mientras el debate técnico gira en torno al financiamiento real del sistema de salud y educación pública —y a qué porcentaje de la matrícula o de la atención hospitalaria corresponde efectivamente a extranjeros no residentes—, la discusión pública sigue polarizada entre las dos lecturas que expuso el propio Viale en su editorial: la de quienes hablan de discriminación y la de quienes la enmarcan como una cuestión de sustentabilidad fiscal.