Jubilados marchan contra el ajuste de Milei tras la visita de la titular del FMI

Kaloian Santos Cabrera

Una nueva movilización de jubilados y jubiladas se desarrolla este miércoles frente al Congreso de la Nación para reclamar la recomposición de los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos y el fin del ajuste del presidente Javier Milei. Como ocurre cada semana, la convocatoria reúne a organizaciones de jubilados, sindicatos y movimientos sociales que acompañan los reclamos por mejores condiciones de vida. En esta oportunidad, la protesta incorporó además el rechazo a la reciente visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Las organizaciones convocantes cuestionan el rol del organismo en el programa económico del gobierno de Javier Milei y sostienen que las políticas de ajuste impulsadas en el marco del acuerdo con el Fondo tienen un impacto directo sobre los ingresos de jubilados y jubiladas.

La protesta se desarrolla mientras el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal y reafirma el rumbo económico respaldado por el FMI. La reciente visita de Georgieva a la Argentina fue interpretada por los organizadores como una ratificación de ese programa, por lo que decidieron incorporar consignas contra el organismo internacional a la tradicional jornada de reclamos."¿El FMI gobierna el País?" "Argentina no se vende" y "Los jubis no se rinden" fueron algunas de las inscripciones que mostraron. También apareció una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", la misma que días atrás exhibieron los jugadores de la Selección argentina y que se volvió un símbolo de reivindicación de la soberanía sobre las islas.

Como en las convocatorias anteriores, se prevé la participación de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales que acompañan el reclamo previsional. Los jubilados insistieron en que continuarán movilizándose cada miércoles hasta obtener respuestas a sus demandas y denunciaron que el ajuste afecta especialmente a quienes dependen de ingresos fijos para afrontar el aumento del costo de vida.

Kaloian Santos Cabrera

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