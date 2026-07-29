Quién fue Lucchetti, la historia detrás de "Mamá Lucchetti" y el escándalo que terminó con un poderoso funcionario preso.

Mucho antes de que la televisión argentina fuera cooptada por los divertidos personajes de "Mamá Lucchetti", la historia de la marca había comenzado gracias a un inmigrante italiano que terminó convirtiendo su apellido en una de las empresas alimenticias más importantes de Sudamérica.

Décadas después, esa misma firma no solo sería protagonista de una de las campañas publicitarias más exitosas del país, sino también de un escándalo político que terminó con la condena de uno de los hombres más poderosos del gobierno peruano.

El Caso Lucchetti tuvo lugar en Perú.

Quién fue Lucchetti y cómo nació una de las marcas más famosas

La historia comenzó en 1904, cuando los inmigrantes italianos Antonio y José Traverso abrieron en Santiago de Chile una pequeña fábrica artesanal de pastas llamada La Proveedora. Poco tiempo después se sumó al emprendimiento Leopoldo Lucchetti, cuñado de los fundadores, quien rápidamente se convirtió en la figura clave del negocio.

Fue Lucchetti quien viajó a Italia para incorporar maquinaria, modernizó la producción y transformó aquel pequeño emprendimiento en una empresa cada vez más importante. Tras su muerte, en 1931, sus familiares decidieron rebautizar la firma como Molinos y Fideos Lucchetti, en homenaje al empresario que había impulsado su crecimiento.

Con el paso de las décadas, la empresa amplió su producción y comenzó a expandirse por distintos países de América Latina. En 1968 pasó a formar parte del grupo empresarial de la familia Luksic, que aceleró su desarrollo y la convirtió en una de las compañías alimenticias más importantes de Chile.

En Argentina, el gran cambio llegó en 2008, cuando Molinos Río de la Plata decidió renovar por completo la identidad de la marca. Hasta ese momento Lucchetti era vista principalmente como una segunda marca de pastas, pero la intención era convertirla en una marca de alimentos presente en múltiples categorías.

Para lograrlo convocó a la agencia Madre, que creó a los inolvidables personajes de "Mamá Lucchetti". A partir de ese éxito, la marca comenzó a incorporar nuevas líneas de productos, como sopas, arroz, premezclas y vegetales congelados, consolidando un posicionamiento que todavía conserva.