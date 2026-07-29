Un thriller de acción que te atrapa desde el primer minuto: de qué trata este filme que arrasa en Prime Video

Prime Video tiene a un thriller de acción como uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Prime Video tiene entre sus títulos más vistos una película de acción que atrapa a todos desde el comienzo. Se trata de El guardián: Último refugio (Shelter), un largometraje estrenado en 2026, dirigido por Ric Roman Waugh con guion de Ward Parry y protagonizado por Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie y Daniel Mays.

La trama de El Guardían: El Último Refugio sigue a Michael Mason, un exasesino del gobierno británico que vive aislado en una isla escocesa y debe recurrir a sus habilidades para proteger a una joven mientras enfrenta a la organización que busca eliminarlo. Mason, antiguo integrante de la unidad de élite Cometas Negras del MI6, se mantiene en la clandestinidad acompañado por su perro.

Su único contacto periódico es Jessie, una joven que le lleva suministros semanales, y la dinámica cambia cuando una tormenta en la que fallece el tío de la joven la deja varada en la isla. Al trasladarse a tierra firme para adquirir indumentaria, Mason es detectado por su antiguo superior, Manafort, quien despliega una fuerza operativa en su contra, y tras repeler el ataque Mason huye con Jessie a una finca rural propiedad de un poblador llamado Angus.

La persecución se intensifica con la intervención de Workman, el principal ejecutor de Manafort, quien irrumpe en la propiedad tras interceptar una alerta policial. Tras la muerte de Angus a manos de Workman, Mason y Jessie evaden a las fuerzas policiales y se refugian en la residencia de Arthur Booth, un aliado de Mason. Tras un nuevo enfrentamiento contra Workman, el grupo logra escapar en un vehículo conducido por Booth.

El Guardián: Último refugio.

El desarrollo del proyecto inició en el Mercado de Cine de Cannes de 2024, cuando Black Bear Pictures presentó la producción bajo un título provisional, con guion de Ward Parry, protagonismo de Jason Statham y dirección inicial de Baltasar Kormákur. En febrero de 2025, Ric Roman Waugh asumió la dirección y se inició el rodaje principal en locaciones del Reino Unido e Irlanda -incluyendo grabaciones en Enniskerry durante el mes de marzo-, sumando al reparto a Breathnach, Nighy, Ackie y Mays. El título definitivo de la obra se confirmó oficialmente en octubre de 2025.

Elenco completa de El Guardián: último refugio