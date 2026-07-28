Fue la invitada especial de Slash y se presenta en Palermo: el show de Daniela Milagros al que todo rockero debe asistir

Daniela Milagros se presenta en Lucille en octubre.

La cantante y multiinstrumentista Daniela Milagros presentará su primer trabajo discográfico -titulado Attention Attention- con un concierto programado para el domingo 18 de octubre a las 21 en el espacio cultural Lucille, en el barrio de Palermo. El show se plantea como un recorrido integral por las canciones de su álbum debut, además de incluir otras composiciones de su repertorio dentro de una propuesta escénica de impronta potente y cinematográfica.

Esta presentación en la intimidad de Lucille forma parte del recorrido en vivo con el que Daniela Milagros busca afianzar su propuesta en la escena del rock argentino. Su actividad en vivo incluye participaciones en festivales de envergadura, actuaciones como artista invitada en las visitas internacionales de los guitarristas Slash y Gilby Clarke (exintegrante de Guns N' Roses) en Buenos Aires, y un concierto propio en Roxy como parte del lanzamiento inicial de su material discográfico.

En los meses previos, la propuesta sumó kilometraje mediante giras por distintas ciudades de Argentina y presentaciones internacionales en Uruguay y Paraguay. La dirección artística del proyecto y el proceso de composición de los temas están liderados por la propia artista en colaboración con su hermano, el guitarrista Rodrigo de Miguel, quien forma parte de la banda de acompañamiento encargada de plasmar sobre el escenario un sonido enfocado en el cruce entre el rock y el pop.

El repertorio del disco incluye los sencillos promocionales Ego, Fantasía, Hipnotiza, Adrenalina, Que la noche diga y una relectura en español del clásico Psychokiller, perteneciente a la agrupación Talking Heads.

Daniela Milagros.

Un show de folklore moderno en CABA

El proyecto de electrofolclore surero Campo Loop, distinguido con el Premio Mercedes Sosa 2026 al Mejor álbum de folklore alternativo por su trabajo Grito Gaucha/La guerra del barro, iniciará en agosto de 2026 una gira de celebración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con acceso gratuito. La agenda comprende presentaciones el 1 de agosto a las 23 en el Centro Cultural Matienzo, el 28 de agosto a las 22 en Strummer Bar y el 5 de septiembre a las 23 en Local Support.

La propuesta conceptual de Grito Gaucha sitúa su relato en Amalaya, una franja pampeana afectada por un conflicto denominado la Guerra del Barro. Allí, un colectivo de mujeres emplea el canto como herramienta de resistencia, preservación comunitaria y manifestación colectiva ante la amenaza externa, mientras la narrativa audiovisual contrapone esta masa vocal con las imágenes de un jinete en tránsito y un guitarrista que anticipa un enfrentamiento final.