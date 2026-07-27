Queda a tres horas de CABA y celebra la Fiesta de la Pachamama: el pueblo de 2300 habitantes que deberías conocer

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires hay un pueblo de 2300 habitantes que celebra la Fiesta de la Pachamama con un gran evento gastronómico con entrada gratuita: Olascoaga. Se trata de un evento que reunirá ceremonias ancestrales, una amplia feria artesanal y gastronómica.

Así será la Fiesta de la Pachamama en Olascoaga

Ubicado en el partido de Bragado, Olascoaga, celebrará la Fiesta de la Pachamama el próximo domingo 2 de agosto desde las 10.30 hs en el Antiguo Galpón Ferroviario. Durante la jornada habrá un almuerzo, espectáculos artísticos y diferentes servicios de cantina. Se trata de la excusa perfecta para hacer una escapada durante el fin de semana y descansar.

Además de las tradicionales festividades, en las que se realizará la apertura de la tierra y ofrenda a la Pachamama, en esta oportunidad se realizará por primera vez el izado de la bandera mapuche, que pasará a formar parte de todos los actos oficiales que se lleven a cabo en Olascoaga.

Olascoaga queda a un poco más de tres horas de la ciudad de Buenos Aires, pero es muy fácil llegar

Cómo llegar a Olascoaga desde la ciudad de Buenos Aires

Olascoaga se encuentra a 215 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y, para llegar suele tardarse entre tres horas o tres horas y media, de acuerdo con el tránsito. Sin embargo, el viaje es bastante simple:

En auto

Ruta principal: Desde CABA, se sale por la Autopista 25 de Mayo / Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la altura de Luján.

Hay que hacer el empalme con la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes, Chivilcoy y Bragado.

Para acceder a la localidad, hay que hacer unos kilómetros antes o después de la cabecera del partido (Bragado), sobre la RN 5, se encuentra el acceso pavimentado/camino rural que ingresa a la localidad de Olascoaga.

En tren

Mediante el servicio de larga distancia de la Línea Sarmiento, que une la estación de Once con Bragado o Pehuajó, cuenta con parada directa en la estación de Olascoaga. Es clave saber que tiene horarios de servicio reducidos.

Micro de larga distancia

Se puede tomar un colectivo de larga distancia desde la Terminal de Retiro o Liniers hacia Bragado o Chivilcoy, y desde allí completar el trayecto en remis o transporte local.