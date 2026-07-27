Kant: "Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa"

La educación infantil atraviesa un período de profunda revisión donde los métodos de disciplina tradicionales son reevaluados bajo la óptica de la ética contemporánea. Frente a este escenario, familias y docentes buscan alternativas pedagógicas redescubriendo que la filosofía clásica ofrece respuestas clave para los desafíos de la crianza en el siglo XXI: el dilema de fondo radica en si estamos formando personas con valores consolidados o individuos que responden únicamente por interés personal ante estímulos externos.

Fomentar el pensamiento crítico desde los primeros años permite que los niños desarrollen un criterio propio sobre el bien y el mal. La meta de este enfoque trasciende el mero comportamiento dentro del hogar; apunta a que comprendan el sentido de sus actos sin requerir una supervisión permanente, logrando una autonomía moral duradera que va más allá de las calificaciones o los incentivos materiales.

La discusión actual cobra fuerza al analizar cómo la utilización desmedida de refuerzos externos puede debilitar la motivación intrínseca. Cuando la conducta de un menor queda supeditada de forma exclusiva a la evasión de un reto o a la obtención de un premio, su brújula ética tiende a orientarse hacia el pragmatismo individual. Esta inquietud, compartida por educadores y profesionales del área, advierte sobre el peligro de moldear ciudadanos que acaten reglas únicamente por el beneficio directo que puedan obtener.

La ética kantiana frente a la moral del premio y el castigo

El filósofo Immanuel Kant sintetizó esta problemática al señalar: "Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa". Con esta afirmación, el pensador prusiano expuso las falencias de la llamada moral heterónoma, donde las reglas provienen de afuera y no de la propia conciencia.

Para el imperativo ético de Kant, un acto posee valor moral real únicamente si se lleva cabo por respeto al deber y convicción propia. Bajo el modelo del estímulo externo, se corre el riesgo de instruir mentes calculadoras en lugar de personas éticas, restringiendo su capacidad de guiarse por principios de validez universal.

Kant expuso las falencias de la llamada moral heterónoma, donde las reglas provienen de afuera y no de la propia conciencia.

El aporte de la psicología: La ciencia del comportamiento señala que las sanciones punitivas suelen generar efectos pasajeros sin propiciar una revisión profunda de la conducta. En muchos casos, el menor expuesto al castigo aprende a evitar ser descubierto o desarrolla rechazo a la autoridad. Si bien las demostraciones de afecto y el tiempo compartido funcionan como impulsos constructivos, el exceso de recompensas materiales —como el pago por tareas básicas— desvirtúa la responsabilidad personal y la empatía.

Con el propósito de hallar un punto de equilibrio, los nuevos esquemas formativos promueven dinámicas que respeten y potencien la voluntad del niño. Herramientas como la valoración de los logros cotidianos, la neutralidad frente a conductas disruptivas o la negociación de pautas en la adolescencia buscan que el joven comprenda el impacto de sus determinaciones.

El propósito central apunta a consolidar una identidad sólida donde el respeto por el otro y la responsabilidad nacgan de la propia creencia en esos valores, garantizando una madurez íntegra que no requiera de la vigilancia ni de recompensas externas para manifestarse.