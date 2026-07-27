Solo uno de cada tres estadounidenses apoya guerra en Irán: sondeo Reuters/Ipsos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Míchigan

Solo uno de cada tres estadounidenses apoya la guerra contra Irán, la cifra más baja registrada en una encuesta de Reuters/Ipsos desde los primeros días del conflicto, ‌y la mayoría de los encuestados ‌afirma que el presidente Donald Trump no ha sabido explicar sus objetivos.

La encuesta, realizada entre el viernes y el domingo, también reveló que el índice de aprobación del republicano ha subido ligeramente hasta el 37%, tres puntos más que el mes pasado, cuando su índice igualó el mínimo de su presidencia.

Trump ha planteado objetivos cambiantes para el conflicto, como ayudar a los iraníes a derrocar a sus líderes, neutralizar la capacidad de Irán en materia de misiles balísticos e impedir que ​el país obtenga un arma ⁠nuclear.

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La encuesta reveló que el 69% de los estadounidenses -incluidos cuatro de cada 10 republicanos- considera ‌que Trump no ha "explicado claramente los objetivos de la intervención militar en Irán".

La ⁠portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó que ⁠Trump no tomará decisiones basándose en "encuestas de opinión cambiantes" y reiteró la determinación del presidente de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

"Lo que más importa al pueblo estadounidense es contar con un ⁠comandante en jefe que tome medidas audaces para garantizar su seguridad", declaró Wales.

El apoyo ​al conflicto se ha mantenido por debajo del 40% desde que Estados ‌Unidos e Israel lanzaron los ataques el 28 ‌de febrero, lo que supone un marcado contraste con los primeros meses de otros ⁠conflictos recientes.

Aunque cada uno de ellos tenía un contexto diferente, la guerra de Irak, que se prolongó de 2003 a 2011, contó con el apoyo de alrededor del 70% de los estadounidenses en sus primeros meses. Durante los primeros días de la guerra de Afganistán, que duró de 2001 ​a 2021, alrededor ‌del 90% del país respaldaba la guerra, según una encuesta de Gallup.

El rechazo público a la guerra está lastrando a Trump y al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los aliados del presidente defenderán sus escasas mayorías en el Congreso.

La guerra ha provocado un fuerte avance de ⁠los precios de la gasolina, lo que supone un duro golpe para la economía de muchos estadounidenses. El precio medio de la gasolina ronda los 4 dólares por galón en todo el país, frente a los aproximadamente 3 dólares por galón que costaba justo antes de que comenzara la guerra, el 28 de febrero.

Los votantes independientes registrados en la última encuesta de Reuters/Ipsos afirmaron que preferían al candidato demócrata al Congreso frente al republicano por un 36% frente a un 20%. La encuesta reveló además que los ‌votantes independientes también preferían a los demócratas frente a los republicanos en materia de política económica.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, Trump afirmó que mantendría al país al margen de los conflictos prolongados. Inicialmente estimó que la guerra con Irán duraría entre cuatro y cinco semanas.

Se ha mostrado indignado ante las comparaciones con otras guerras, incluida la de Vietnam, que duró dos décadas y se ‌cobró la vida de más de 58.000 soldados estadounidenses.

Desde mediados de marzo, la encuesta de Reuters/Ipsos ha preguntado a los encuestados si apoyan o se oponen a los ataques militares contra Irán. En ese momento, ‌el 37% afirmó que ⁠apoyaba la guerra.

Esta cifra contrasta con el 27% de apoyo registrado el día en que comenzó la guerra, cuando la encuesta de Reuters/Ipsos también ofrecía a los ​consultados la opción de responder "no estoy seguro", lo que hizo el 29%.

La última encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en línea y a nivel nacional, recabó las respuestas de 1.246 adultos estadounidenses y tuvo un margen de error de +/-3 puntos porcentuales.

Con información de Reuters