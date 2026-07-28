Keiko asumió en Perú y anunció que las FF.AA. se harán cargo de la seguridad interior

La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió el poder esta tarde con un discurso que empezó centrado en la seguridad ciudadana, en el gasto para la primera infnacia y la asistencia a las zonas rurales por el fenòmenos de El Niño pero rápidamente viró hacia una medidas autocráticas como la delegación de facultades legislativas para empoderar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", precisó. Antes de empezar el discurso, la bancada de izquierda se levantó y abandonó el recinto.

Actualmente, Perú mantiene en estado de emergencia a las provincias que limitan con Ecuador, Tumbes y Zarumilla. El narcotráfico y los altos índices de criminalidad son uno de los principales desafíos de Fujimori dado que el año pasado fue el más mrortal de los últimos años y comparte una extensa frontera con Ecuador que semanas atrás decretó que está en guerra contra el narcotráfico.

La líder de Fuerza Popular enfatizó en que el primer desafío es el asecho del fenómeno de El Niño, aunque prometió que no va a hacer "milagros" sino solo ofrecer un método, una disciplina y una "ruta clara". "Retomaremos el crecimiento económico, vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar y poner al estado al servicio del ciudadano", prometió. Fujimori dijo que destinará recursos adicionales para el fenómeno de El Niño y para trabajar en seguridad ciudadana.

También anunció que su gobierno estará centrado en la "modernización tecnológica" y que habrá un fuerte trabajo para el desarrollo de inteligencia artificial. También habló de la tecnología al servicio de luchar contra las mafias nacionales e internacionales. “Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno”, sumó.

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