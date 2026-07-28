Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes cobran hasta el 29 de julio

Cuánto cobro de prestación por Desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de julio de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El beneficio se liquida de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y, durante los últimos días del cronograma, continúan cobrando los beneficiarios con fechas asignadas hasta el 29 de julio.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?

La prestación está dirigida a trabajadores registrados del sector privado que hayan quedado sin empleo por alguno de los siguientes motivos:

Despido sin causa.

Finalización del contrato de trabajo.

Quiebra o cierre de la empresa.

Renuncia por causas justificadas previstas por la normativa.

Además, es necesario cumplir con los requisitos mínimos de aportes:

Trabajadores permanentes: haber realizado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años.

haber realizado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años. Trabajadores eventuales o de temporada: acreditar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días de actividad durante el último año.

ANSES: cuánto se paga de prestación por desempleo

Cuánto se cobra en julio de 2026

El monto de la Prestación por Desempleo se determina tomando como referencia el 75% del mejor salario bruto percibido durante los últimos seis meses trabajados, respetando los límites mínimo y máximo establecidos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Como el beneficio se paga a mes vencido, durante julio los importes liquidados son:

Monto mínimo: $181.150.

$181.150. Monto máximo: $363.000.

Calendario de pagos de julio

Las fechas de cobro para la Prestación por Desempleo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.

24 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

27 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Desempleo ANSES: cómo cobro en julio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo hacer el trámite para cobrar la prestación por desempleo

Se puede hacer el trámite a través del canal de atención Virtual de ANSES o de manera presencial en una oficina con turno previo.

Paso a paso

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