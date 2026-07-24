Creció el seguro por desempleo: 90.634 nuevos beneficiarios en 2026

El seguro por desempleo registró un fuerte aumento durante el primer semestre de 2026.

El seguro por desempleo registró un fuerte incremento durante el primer semestre de 2026. Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 90.634 trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa comenzaron a percibir la prestación entre enero y junio. La cifra representa un aumento del 27,4% respecto del mismo período del año anterior y refleja el impacto que tuvieron los despidos en distintos sectores de la economía formal.

Aumentaron las altas del seguro por desempleo

Entre enero y junio de este año, más de 90.000 empleados en relación de dependencia ingresaron al sistema de Prestación por Desempleo tras ser desvinculados sin causa atribuible al trabajador. En comparación con las 71.151 altas registradas en el primer semestre de 2025, el crecimiento fue del 27,4%.

Los datos muestran que la mayor cantidad de nuevos beneficiarios provino de la industria manufacturera, que sumó 22.766 altas. Detrás se ubicaron el comercio, con 20.651 trabajadores incorporados al beneficio, y la construcción, con 13.819 casos.

El incremento también se observa al analizar la evolución de los últimos años. Entre las altas registradas durante 2024, las de todo 2025 y las correspondientes al primer semestre de 2026, un total de 418.816 personas comenzaron a cobrar esta prestación.

Cuántas personas cobran actualmente el beneficio

Como el seguro por desempleo tiene una duración limitada y muchos beneficiarios dejan de percibirlo cuando consiguen un nuevo trabajo, la cantidad de personas que lo cobran varía cada mes. En junio de 2026, el total de beneficiarios llegó a 116.641.

El pago promedio fue de $316.935. Del total, 79.045 correspondían a varones y 37.596 a mujeres. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de beneficiarios, acceder al seguro por desem con 49.899 personas, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Estas cifras corresponden exclusivamente a trabajadores registrados alcanzados por el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo que reúnen las condiciones exigidas para acceder a la prestación.

La industria, el comercio y la construcción concentraron la mayor cantidad de beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al seguro por desempleo

Este beneficio está destinado a quienes fueron despedidos sin justa causa, finalizaron un contrato laboral o perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Durante el tiempo que reciben la prestación también conservan el cobro de las asignaciones familiares y la cobertura de su obra social.

Además, el período durante el cual perciben el seguro se considera como tiempo con aportes para la jubilación o una futura pensión. La prestación puede extenderse por un plazo de entre dos y doce meses, según la situación de cada trabajador.

Para acceder al beneficio es necesario haber trabajado al menos seis meses con aportes durante los tres años previos al despido o la finalización del contrato. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el requisito cambia: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el último año antes de finalizar la relación laboral.

Cómo se calcula el monto de la prestación

El importe que recibe cada beneficiario depende del salario que percibía y de los meses trabajados con aportes durante los últimos tres años. También influye la duración del beneficio, que disminuye progresivamente con el paso del tiempo.

Durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del monto correspondiente. Entre el quinto y el octavo mes el pago baja al 80%, mientras que desde el noveno hasta el duodécimo mes se reduce al 70%. Los trabajadores mayores de 45 años pueden extender el cobro durante seis meses adicionales.

Desde 2023, el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación debe equivaler al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses previos al despido. Sin embargo, la resolución vigente aclara que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%”, por lo que ese límite determina el monto máximo que finalmente puede percibir cada trabajador.