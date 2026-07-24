Guardiola rechaza el puesto en la selección italiana mientras continúa la búsqueda de entrenador

FOTO DE ARCHIVO. Premier League - Manchester City contra Aston Villa

El exentrenador del Manchester City y del Fútbol Club Barcelona, Josep Guardiola, ha rechazado la ‌oportunidad de entrenar a ‌la selección italiana, informó el viernes a Reuters una fuente cercana a las negociaciones, lo que confirma las informaciones aparecidas en los medios.

El técnico español de 55 años, considerado uno de los mejores entrenadores mundiales, mantuvo conversaciones para convertirse en seleccionador de Italia, y el presidente de la ​Federación Italiana de Fútbol (FIGC), ⁠Giovanni Malago, sugirió que se podría mostrar flexibilidad económica ‌con un candidato de su talla.

Italia lleva ⁠buscando un nuevo seleccionador desde que ⁠Gennaro Gattuso dimitió en abril, después de que la selección, cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse para su tercer ⁠Mundial consecutivo.

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La FIGC también sondeó al seleccionador de ​Brasil, Carlo Ancelotti, antes de mantener conversaciones ‌con Guardiola, según declaró el ‌jueves el director deportivo italiano, Paolo Maldini.

Guardiola dejó el ⁠City al término de esta temporada tras una brillante década al frente del equipo, en la que ganó seis títulos de la Premier League -incluidos cuatro consecutivos, algo sin precedentes-, ​así ‌como tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Antes de llegar al City en 2016, Guardiola disfrutó de un éxito igualmente notable en el Barcelona, donde ganó dos ⁠títulos de la Liga de Campeones y tres de LaLiga española, para después sumar tres Bundesligas durante su etapa en el Bayern de Múnich.

El fútbol italiano se enfrenta a una de sus crisis más profundas de las últimas décadas, tras una temprana eliminación colectiva de las competiciones europeas de clubes y el ‌fracaso a la hora de clasificarse para el Mundial.

El nombramiento de un nuevo seleccionador nacional se considera el primer paso de un esfuerzo más amplio por reconstruir un sistema de cantera y de desarrollo del talento que se ha deteriorado significativamente ‌en un país donde el fútbol sigue siendo una obsesión nacional.

Ahora que Guardiola ya no es candidato, la atención se centra ‌en otros candidatos. ⁠Los medios italianos han relacionado al excentrocampista Andrea Pirlo con el puesto, mientras que Roberto Mancini, ​que llevó a los Azzurri al título de la Eurocopa en 2021, también fue mencionado como posible candidato.

(Escrito por Pearl Josephine Nazare en Bangalore; editado en español por Carlos Serrano)