Aumento para empleados de comercio en agosto 2026: el salario que cobran

Empleados de comercio en agosto

Los empleados de comercio percibirán en agosto un nuevo incremento salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector. La actualización forma parte de la negociación paritaria para el trimestre julio-septiembre de 2026 e incluye aumentos escalonados sobre los salarios básicos, además del pago de una suma fija extraordinaria.

El entendimiento fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECyS, y tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026.

Cómo es el aumento para empleados de comercio

El acuerdo establece una recomposición salarial total del 5,7%, que se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9% cada uno sobre las escalas básicas vigentes al mes de junio de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas existentes a esa fecha.

El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

1,9% desde julio de 2026 (se cobra en agosto).

(se cobra en agosto). 1,9% desde agosto de 2026 (se cobra en septiembre).

(se cobra en septiembre). 1,9% desde septiembre de 2026 (se cobra en octubre).

Además, las partes acordaron otorgar una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que será abonada en dos cuotas:

$25.000 con los haberes de julio , que se perciben en agosto.

, que se perciben en agosto. $25.000 con los haberes de agosto, que se cobran en septiembre.

También se resolvió postergar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos. Ese monto se incorporará de manera gradual entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, en seis cuotas mensuales de $20.000.

Salarios confirmados en agosto

Cuánto cobran los empleados de comercio en agosto de 2026

Con el incremento del 1,9% correspondiente a julio y la suma fija extraordinaria de $25.000, los salarios básicos estimados que se abonarán en agosto serán los siguientes:

Personal de Maestranza

Categoría A: $1.282.023

Categoría B: $1.285.293

Categoría C: $1.296.750

Personal Administrativo

Categoría A: $1.294.297

Categoría B: $1.299.212

Categoría C: $1.304.120

Categoría D: $1.318.853

Categoría E: $1.331.128

Categoría F: $1.349.134

Cajeros

Categoría A: $1.298.389

Categoría B: $1.304.120

Categoría C: $1.311.486

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.298.389

Categoría B: $1.306.572

Categoría C: $1.333.583

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.308.213

Categoría B: $1.322.944

Vendedores

Categoría A: $1.298.389

Categoría B: $1.322.947

Categoría C: $1.331.128

Categoría D: $1.349.134

Estos valores corresponden a los salarios básicos estimados y no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo u otros conceptos previstos en el convenio colectivo.

Cuánto cobra un empleado de comercio

Qué otros puntos incluye el acuerdo

Las partes también acordaron volver a reunirse durante octubre de 2026 para analizar la evolución de la inflación y evaluar una nueva actualización salarial si las condiciones económicas así lo requieren.

En paralelo, continúa vigente el aporte sindical solidario previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La Secretaría de Trabajo confirmó que la retención debe seguir aplicándose mientras permanezca vigente la medida cautelar vinculada con la Ley de Modernización Laboral.

De esta manera, los empleados mercantiles percibirán en agosto una mejora en sus ingresos producto de la combinación del incremento paritario del 1,9% y el pago de la primera cuota de la asignación extraordinaria de $25.000, mientras el esquema de recomposición continuará durante los meses siguientes.