El británico cayó al tercer lugar de la tabla.

Tras haber terminado en el segundo lugar en Silverstone, George Russell le había recortado 18 puntos en el campeonato a Andrea Kimi Antonelli, el actual líder en la tabla de la Fórmula 1. De ahí la importancia que tenía conseguir un buen resultado la fecha pasada en el GP de Bélgica, aunque las tornas volvieron a mostrarse para el lado del joven italiano incluso desde la clasificación, en la que obtuvo la pole.

Por su parte, el piloto británico debió salir del tercer lugar en la grilla de partida, justo delante de las Ferrari, de manera que tenía chances de ganar posiciones en el inicio de la carrera, pero sucedió todo lo contrario. Cuando se apagaron las luces de los semáforos, Russell fue superado por Charles Leclerc y quedó delante de Lewis Hamilton, que venía lanzado para superarlo en cualquier momento, aunque el desenlace fue más dramático.

Y es que la pérdida de energía en el Mercedes hizo que el siete veces campeón del mundo termine impactando al W17, que se despistó y se fue a la leca, lo que significó el final de la carrera para Russell. Ante tal suceso, el inglés no pudo contener su enojo por el incidente, pero lejos de señalar a su excompañero como responsable, optó por apuntar a la escudería alemana por el problema que ocasionó el choque en el sector de Les Combes.

“Me quedé fuera, ¿qué carajos pasó con el SoC en la recta? ¡No tenía batería en recta! Chicos, es inaceptable. Todo este fin de semana ha sido inaceptable”, lanzó el británico por la radio junto a algunos insultos. Por si fuera poco, Antonelli ganó la carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps, de manera que amplió nuevamente la ventaja en el campeonato, sin mencionar que Hamilton desplazó a Russell del segundo lugar de la tabla.

El desencuentro entre el piloto y el equipo llega en un momento de tensión, tanto por el presente como por el futuro del vínculo contractual, motivo por el que Toto Wolff fue abordado por la prensa sobre la reacción del inglés. “Es totalmente comprensible que, en el momento en que te quedas fuera de la carrera, resulte tan frustrante y las emociones se desborden. Por eso lo entiendo perfectamente. Pero cuenta con nuestro apoyo al 100%”, aclaró el director de Mercedes en declaraciones rescatadas por SoyMotor.

Russell no pudo regresar a la pista tras quedarse atorado.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica