Los terremotos en Venezuela causaron daños por valor de 19.600 millones de dólares: Banco Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de los terremotos en La Guaira

​Dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio causaron daños materiales directos por valor de 19.600 millones de dólares, pero el ‌costo de la reconstrucción podría ser ‌el doble o incluso más, según indicó el Banco Mundial en una evaluación preliminar publicada el jueves.

Según el gobierno venezolano, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron la muerte de unas 5.000 personas y destruyeron viviendas, infraestructura y edificios no residenciales en el norte del país, incluyendo la capital, Caracas. El gobierno estima que cerca de 17.000 personas resultaron heridas y ​casi 18.000 permanecen sin ⁠hogar.

El desastre, el terremoto más mortífero que ha sufrido el país desde ‌1812, se produjo en un momento en que las condiciones ⁠socioeconómicas ya eran precarias, con una tasa de ⁠pobreza superior al 76%, según el Banco Mundial. Unos 7,9 millones de personas han huido del país desde 2015.

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"El terremoto causó daños materiales directos estimados en ⁠19.600 millones de dólares, una cifra asombrosa para cualquier economía y ​que exige una respuesta coordinada", dijo Susana Cordeiro Guerra, ‌vicepresidenta del Banco Mundial que supervisa ‌América Latina y el Caribe.

"Sin una inversión adicional oportuna, el impacto negativo ⁠en la capacidad productiva y el nivel de vida ralentizará el camino hacia la recuperación", afirmó.

El banco completó su Estimación Rápida Global de Daños (GRADE, por sus siglas en inglés) utilizando modelos sísmicos basados en teledetección, datos sísmicos ​locales, imágenes satelitales ‌y reportes de daños proporcionados por el gobierno, agencias humanitarias y otros actores sobre el terreno.

La estimación no incluye el costo de reconstruir mediante mejoras estructurales o la modernización del tipo de construcción. Estos costos, incluyendo la remoción de escombros, podrían ser entre dos ⁠y dos veces y media superiores a los costos de reemplazo, lo que podría elevar el costo total a cerca de 50.000 millones de dólares.

El cálculo tampoco incluye las pérdidas económicas directas, ya que se prevé que la oferta de mano de obra se reduzca en un 1% este año.

El banco afirmó que está colaborando con el gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de ‌Desarrollo de América Latina (CAF) en una evaluación más exhaustiva de los costos de recuperación y reconstrucción de Venezuela. Estos estudios suelen durar meses, mientras que las evaluaciones GRADE se realizan en semanas.

La evaluación reveló que el 47% de los daños se produjeron en edificios residenciales, el 27% en infraestructuras y el 26% en ‌edificios no residenciales.

El banco afirmó que el ritmo de la reconstrucción sería un factor decisivo para la recuperación económica y los resultados sociales del país. Sin una mayor ‌inversión pública y ⁠privada, la capacidad productiva y el PIB probablemente se mantendrían por debajo de los niveles previos al terremoto al menos hasta ​2036, indicó el banco.

Un mayor endeudamiento aumentaría la ya elevada deuda de Venezuela, pero podría impulsar un crecimiento más sólido, lo que fortalecería gradualmente la situación fiscal del país, afirmó .

Con información de Reuters