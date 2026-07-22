Las y los conductores que tengan previsto circular durante la noche del jueves y la madrugada del viernes por los accesos del norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán tener en cuenta algunos cambios previstos en el tránsito.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que, desde las 23 y por un lapso de siete horas, la autopista Illia en sentido a la provincia de Buenos Aires y la avenida Cantilo permanecerán totalmente cerradas debido a un operativo especial para avanzar con las obras de ampliación del Puente Labruna.

Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y consistirán en el montaje de las últimas vigas de las nuevas rampas que permitirán conectar de manera más eficiente las avenidas Cantilo, Lugones y Udaondo. En total, se instalarán nueve vigas de 22 metros de longitud y 40 toneladas cada una, además de otras dos piezas de 32 metros y 50 toneladas.

Cómo se planificaron los desvíos

El operativo comenzará antes del cierre total. Desde las 20 se reducirá la calzada sobre la avenida Cantilo, con la ocupación de los dos carriles derechos para preparar el montaje de las estructuras.

A partir de las 23 entrarán en vigencia las restricciones más importantes: quedarán cerradas la autopista Illia en sentido norte, la avenida Cantilo y el puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte, que conecta Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque.

Como alternativa, el tránsito que se dirija hacia la provincia de Buenos Aires será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. Quienes necesiten acceder a la Costanera deberán hacerlo por la calle Sarmiento.

Además, el Paseo del Bajo en sentido norte también permanecerá cerrado a la altura de Retiro. En ese caso, los vehículos de carga serán derivados hacia la avenida Costanera para reincorporarse a Cantilo después del Puente Labruna.

Las autoridades aclararon que la circulación en sentido al centro porteño por las autopistas Illia y Lugones continuará desarrollándose con normalidad.

Las obras en el Puente Labruna continúan durante las vacaciones de invierno

Sigue vigente el cierre de la mano del Puente Labruna que conecta la colectora de la avenida Cantilo con la avenida Udaondo, en dirección oeste durante las vacaciones de invierno. Es lo que permitirá la puesta en valor de la estructura original del puente.

Como recorrido alternativo, los automovilistas que transiten por la colectora de Cantilo deberán continuar hacia el norte hasta tomar el enlace bajo la avenida General Paz, desde donde podrán incorporarse a la avenida Del Libertador.

Pese a las obras, AUSA informó que el nuevo tramo del Puente Labruna seguirá habilitado para quienes circulen hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. También permanecerán abiertas la pasarela peatonal que conecta con la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte y la rotonda de acceso a la universidad y a los clubes.