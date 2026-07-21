Incendios, calor y tormentas de granizo marcan un verano volátil en Europa

Un visitante sostiene un paraguas frente al templo del Partenón, en la cima de la colina de la Acrópolis, durante una ola de calor en Atenas, Grecia

Los bomberos luchaban el ​martes por controlar el mayor incendio del año en España, mientras que dos bomberos perdieron la vida en un incendio en el suroeste de Francia, en un contexto de calor extremo en Europa, ‌con condiciones cada vez más inestables que traen ‌consigo sequía y previsiones de fuertes granizadas.

Las muertes se produjeron cerca de un aeropuerto del departamento francés de Gironda, que se encontraba en alerta máxima por incendios, dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, dos semanas después de la muerte de otro bombero en el departamento de Saboya, en los Alpes franceses.

En la provincia de Guadalajara, en el centro de España, un incendio arrasaba sin control por sexto día consecutivo, lo que obligó a evacuar a más de 1.200 personas.

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Los equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas mientras las temperaturas, superiores a los ​40 ºC, elevaban el riesgo de ⁠incendio a niveles extremos, menos de dos semanas después de que el incendio más mortífero de España en ‌décadas se cobrara la vida de 13 personas cerca de Bédar, en la provincia ⁠meridional de Almería.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente ⁠del mundo y muchos científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la intensidad de las olas de calor, las sequías y los incendios, al tiempo que crea las condiciones para que se ⁠produzcan tormentas repentinas y destructivas.

El continente ha sufrido tres olas de calor sofocantes, casi consecutivas, en lo ​que va de año. El calor intenso también se ha señalado como responsable ‌de miles de muertes en exceso en el periodo ‌comprendido entre mayo y junio.

ALGUNAS ZONAS DE INGLATERRA SE SECAN, GRANIZO EN LOS BALCANES

En Reino Unido, Thames ⁠Water anunció que impondría restricciones de uso a los 10 millones de clientes a los que suministra agua potable en Londres y sus alrededores, prohibiendo el uso de mangueras, aspersores y hidrolimpiadoras al aire libre para conservar las reservas.

Inglaterra sólo había recibido el 3% de su media histórica de precipitaciones en julio, y el sur y el ​este del país ‌no habían recibido nada hasta el momento —el periodo más largo sin lluvia desde mediados de la década de 1990—, según el Grupo Nacional contra la Sequía del Gobierno británico.

En el sureste de Europa, las autoridades griegas aconsejaron a los residentes que permanecieran en sus casas, ya que el país sufría su primera gran ola de calor de la temporada alta de verano, con temperaturas que alcanzarían ⁠los 40 °C.

En Atenas, los residentes y turistas que se encontraban en la colina de la Acrópolis se protegían del calor con sombreros y paraguas, mientras que los restaurantes y cafeterías utilizaban ventiladores que pulverizaban agua para refrescar a sus clientes.

El Monitor Climático de Reuters, una herramienta interactiva que ofrece datos en tiempo real, mostró que la temperatura máxima media en toda Europa occidental fue de 26,3 °C, 2,7 grados por encima de la media estacional máxima para el 21 de julio registrada entre 1961 y 1990.

Las temperaturas en Grecia se situaron 5,8 grados por encima de lo normal. La temperatura máxima media ‌en España, de 33,2 °C, fue 5,3 grados superior a lo habitual en las últimas décadas.

En Albania, tanto locales como turistas buscaban el frescor de las fuentes de agua de las calles.

"Lo juro por Dios, hoy hace muchísimo calor. Hoy estamos a 42 grados. No se puede combatir eso sin agua fría", dijo Ferid Salihu, residente en Tirana.

En Serbia, el nivel del agua del Danubio descendió hasta su mínimo desde 1946, lo que obligó a las barcazas y barcos a ‌reducir su carga para poder navegar por los tramos serbios de los ríos Danubio y Sava, dijeron las autoridades portuarias fluviales.

Las autoridades de los Balcanes Occidentales han advertido de un cambio de las olas de calor a las tormentas de granizo.

Varias ‌personas resultaron levemente heridas en ⁠una granizada en Rovinj, una localidad turística del norte del Adriático en Croacia, según medios croatas. Las tormentas seguirán extendiéndose hacia Eslovenia, en el norte, atravesando Bosnia y Herzegovina y ​el sur de Serbia hasta llegar a Macedonia del Norte, según las previsiones meteorológicas locales.

Con información de Reuters