La paritaria de empleados de comercio acordó un aumento del 5,7% en tres tramos entre julio y septiembre de 2026 y el pago de un bono de $20.000, lo que impactará en la escala salarial del sector de manera progresiva. El acuerdo fue alcanzado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El incremento se aplicará sobre las escalas vigentes en tres etapas: julio, agosto y septiembre, por lo que el sueldo irá aumentando mes a mes hasta completar el total del 5,7% acordado.

Según trascendió, el aumento se calcula sobre el salario básico de cada categoría, lo que implica que el monto final varía según la función, la antigüedad y los adicionales que perciba cada trabajador. Es decir, el impacto será mayor en las categorías más altas —ya que el porcentaje se aplica sobre una base salarial más elevada— mientras que en los niveles iniciales la suba será menor en términos nominales.

Paritarias de Comercio 2026: cómo serán los aumentos a la escala salarial

Julio 2026: 1,9%

Agosto 2026: 1,9%

Septiembre 2026: 1,9%

Bono para empleados de Comercio: cuándo se paga

A este esquema se suma un incremento fijo no remunerativo de $120.000 dividido en seis meses a partir de diciembre, que se abonará en el corto plazo como refuerzo del ingreso, independientemente de la categoría del trabajador. El esquema queda diagramado de la siguiente manera:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026.

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027.

$20.000 con los básicos del mes de febrero 2027.

$20.000 con los básicos del mes de marzo 2027.

$20.000 con los básicos del mes de abril 2027.

$20.000 con los básicos del mes de mayo 2027.

A su vez, se pactó el otorgamiento de una asignación extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, de $50.000 distribuida en dos pagos: $25.000 junto con el sueldo de julio y $25.000 con el de agosto. El nuevo esquema combina una mejora porcentual del salario con un ingreso adicional inmediato, lo que permite sostener el poder adquisitivo mientras se completa la aplicación total del aumento.