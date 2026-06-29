Paritarias empleados de comercio con aumento: cómo queda el salario de julio 2026

Empleados de comercio con aumento

Los empleados de comercio comenzarán a cobrar en julio con una nueva escala salarial, luego de que entren en vigencia los últimos cambios acordados en la paritaria del sector. La principal novedad es la incorporación al salario básico de conceptos que hasta ahora se abonaban como sumas no remunerativas, lo que modifica la estructura de los haberes y mejora la base de cálculo de distintos adicionales.

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y consolida el proceso de recomposición salarial acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias.

Cómo queda el salario de empleados de comercio en julio

A partir de julio, se incorporan al salario básico los $100.000 no remunerativos pactados en el acuerdo anterior, junto con el adicional extraordinario de $20.000. De esta manera, esos conceptos pasan a formar parte del sueldo básico y generan impacto sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones, horas extras y futuros aumentos.

Las escalas salariales para jornada completa quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Estos valores corresponden al salario básico para trabajadores de jornada completa. El ingreso final puede ser superior por la incorporación de adicionales previstos en el convenio, como presentismo, antigüedad, manejo de caja, comisiones y horas extras.

Empleados de comercio en julio

Qué cambia con la incorporación al salario básico

El principal efecto del nuevo esquema es que las sumas que antes eran no remunerativas pasan a integrar el sueldo básico. Esto mejora la base sobre la que se calculan distintos conceptos laborales.

Entre ellos se encuentran:

Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario).

Vacaciones.

Horas extras.

Adicional por antigüedad.

Futuros incrementos salariales.

De esta manera, además del aumento en el salario básico, la modificación también repercute en otros componentes del recibo de sueldo, consolidando una mejora en la remuneración de los trabajadores mercantiles.

Salarios con aumento en julio confirmados

Cuánto cobra un cajero de media jornada

Tomando como referencia una jornada de 4 horas diarias, cinco días por semana (20 horas semanales), equivalente a aproximadamente el 41,6% de una jornada completa, los salarios estimados quedan de la siguiente manera:

Cajero Categoría A: alrededor de $520.000 mensuales.

mensuales. Cajero Categoría B: alrededor de $522.000 mensuales.

mensuales. Cajero Categoría C: entre $525.000 y $530.000 mensuales.

Estos valores son aproximados y pueden incrementarse según los adicionales establecidos en el convenio colectivo.