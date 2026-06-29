El ícono del folklore argentino que es homenajeado en una zamba clásica: la historia del Payo Solá

Atahualpa Yupanqui hizo una canción dedicada al Payo Solá.

La historia de la música nativa argentina se nutre de figuras fundamentales que cimentaron las bases de su identidad, y entre ellas el nombre de Gustavo Adolfo Solá resuena con una mística particular. Conocido popularmente como El Payo Solá, este compositor, bandoneonista y guitarrista nacido en Cafayate en 1908 fue una pieza clave en el florecimiento del folklore a partir de la década de 1950.

Como homenaje a su enorme trayectoria, la zamba homónima Payo Solá -escrita por Atahualpa Yupanqui y Nenette Pepin Fitzpatrick (bajo el seudónimo de Pablo del Cerro)- se transformó en un clásico absoluto, interpretado por grandes tótems del género como el propio Yupanqui y Jorge Cafrune. La zamba que lleva su nombre funciona como una elegía poética de gran sensibilidad que retrata su partida física, ocurrida en marzo de 1962.

A través de sus estrofas, la lírica conecta el sonido de su bandoneón con la geografía misma de su Salta natal, recorriendo rastrojos y viejos senderos que conectan a Corralito, Cachi y Seclantás. Los versos "un marzo de vientos y sombras se llevó las manos del Payo Solá" describen con melancolía el luto de los gauchos y los habitantes de la región ante la pérdida del creador de sus melodías más queridas.

Sin embargo, la composición encuentra un refugio de resistencia frente al olvido al ligar su figura eternamente a las celebraciones populares. El estribillo anticipa que el espíritu del músico regresará invariablemente con el calor de la temporada estival: "Pa'l verano lo han de hallar, justito pa'l carnaval, rodeao de viejas carperas, llorando en el fuelle del Payo Solá".

El Payo Solá.

De esta manera, tanto en la voz testimonial de Atahualpa Yupanqui como en la sentida interpretación de Jorge Cafrune, la obra asegura que mientras una guitarra o un bombo suenen en los arenales calchaquíes, el recuerdo del Payo seguirá floreciendo en cada rincón del norte argentino.

Letra completa de la zamba Payo Solá

El Norte ya tiene otro nombre

Que en los arenales leyenda se hará

Cuando en las noches del valle

Florezca el recuerdo del Payo Solá

Cuando en las noches del valle

Florezca el recuerdo del Payo Solá

Allá en los rastrojos de Atocha

San Pedro, Ledesma y El Arrayanal

Los bombos y las guitarras

Perdieron el rastro del Payo Solá

Los bombos y las guitarras

Perdieron el rastro del Payo Solá

Pa'l verano lo han de hallar

Justito pa'l Carnaval

Rodia'o de viejas carperas

Llorando en el fuelle del Payo Solá

Rodia'o de viejas carperas

Llorando en el fuelle del Payo Solá

Un marzo de vientos y sombra

Se llevó las manos del Payo Solá

Lo lloran los gauchos pobres

Los runas curtidos de la soledad

Lo lloran los gauchos pobres

Los runas curtidos de la soledad