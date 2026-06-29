El ícono del folklore argentino que es homenajeado en una zamba clásica: la historia del Payo Solá

La historia de la música nativa argentina se nutre de figuras fundamentales que cimentaron las bases de su identidad, y entre ellas el nombre de Gustavo Adolfo Solá resuena con una mística particular. Conocido popularmente como El Payo Solá, este compositor, bandoneonista y guitarrista nacido en Cafayate en 1908 fue una pieza clave en el florecimiento del folklore a partir de la década de 1950.
Como homenaje a su enorme trayectoria, la zamba homónima Payo Solá -escrita por Atahualpa Yupanqui y Nenette Pepin Fitzpatrick (bajo el seudónimo de Pablo del Cerro)- se transformó en un clásico absoluto, interpretado por grandes tótems del género como el propio Yupanqui y Jorge Cafrune. La zamba que lleva su nombre funciona como una elegía poética de gran sensibilidad que retrata su partida física, ocurrida en marzo de 1962.
A través de sus estrofas, la lírica conecta el sonido de su bandoneón con la geografía misma de su Salta natal, recorriendo rastrojos y viejos senderos que conectan a Corralito, Cachi y Seclantás. Los versos "un marzo de vientos y sombras se llevó las manos del Payo Solá" describen con melancolía el luto de los gauchos y los habitantes de la región ante la pérdida del creador de sus melodías más queridas.
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Sin embargo, la composición encuentra un refugio de resistencia frente al olvido al ligar su figura eternamente a las celebraciones populares. El estribillo anticipa que el espíritu del músico regresará invariablemente con el calor de la temporada estival: "Pa'l verano lo han de hallar, justito pa'l carnaval, rodeao de viejas carperas, llorando en el fuelle del Payo Solá".
De esta manera, tanto en la voz testimonial de Atahualpa Yupanqui como en la sentida interpretación de Jorge Cafrune, la obra asegura que mientras una guitarra o un bombo suenen en los arenales calchaquíes, el recuerdo del Payo seguirá floreciendo en cada rincón del norte argentino.
Letra completa de la zamba Payo Solá
El Norte ya tiene otro nombre
Que en los arenales leyenda se hará
Cuando en las noches del valle
Florezca el recuerdo del Payo Solá
Cuando en las noches del valle
Florezca el recuerdo del Payo Solá
Allá en los rastrojos de Atocha
San Pedro, Ledesma y El Arrayanal
Los bombos y las guitarras
Perdieron el rastro del Payo Solá
Los bombos y las guitarras
Perdieron el rastro del Payo Solá
Pa'l verano lo han de hallar
Justito pa'l Carnaval
Rodia'o de viejas carperas
Llorando en el fuelle del Payo Solá
Rodia'o de viejas carperas
Llorando en el fuelle del Payo Solá
Un marzo de vientos y sombra
Se llevó las manos del Payo Solá
Lo lloran los gauchos pobres
Los runas curtidos de la soledad
Lo lloran los gauchos pobres
Los runas curtidos de la soledad