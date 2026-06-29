México espera un bonito reto ante Ecuador en instancias del Mundial donde ya no hay favoritos: DT Aguirre

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en México

La selección mexicana de fútbol debe ofrecer una actuación perfecta para vencer ‌a un peligroso ‌Ecuador y continuar con vida en el Mundial en una instancia donde se acabaron los favoritos, dijo el lunes el director técnico Javier Aguirre.

México, que busca alcanzar los cuartos de final por tercera ocasión en las Copas del ​Mundo, tratará de ⁠aprovechar su condición de local para lograrlo.

"En ‌estas instancias es difícil decir quién ⁠es el favorito, ya ⁠ven lo que pasó con Canadá y Brasil que sacaron su triunfo en el último minuto. Ecuador ⁠es un rival muy complicado, un ​equipo que te permite jugar muy ‌poco en tu campo, ‌muy denso y valiente, tenemos que hacer ⁠un partido casi perfecto para seguir en la competencia", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

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"La gran diferencia es nuestra localía, es nuestro ​jugador número ‌12, estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo. Estamos todos muy ilusionados con lo que viene", agregó.

La selección ⁠mexicana y Ecuador se enfrentarán el martes en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El técnico mexicano reconoció que el encuentro será un bonito reto debido a que su rival es de los que más ha crecido a nivel mundial.

"Es ‌un equipo con muchos jugadores fuera de su liga, es un rival de mucho respeto, ha crecido muchísimo en su área y a nivel mundial, con un gran técnico, va a ser ‌un bonito reto", aseguró.

"Espero un Ecuador muy intenso, con una posesión muy alta y mucho sacrificio en ‌los regresos, ⁠muy combativo en los mano a mano, por lo que vamos a ​tener que estar muy alertas y tratar de imponer nuestro estilo para llevarnos el triunfo", apuntó.

Con información de Reuters