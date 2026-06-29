Suecia se muestra satisfecha con papel de favorita de Francia en choque de dieciseisavos del Mundial

El entrenador de Suecia, Graham Potter, aplaude a los aficionados después del partido con Japón

Por Philip ​O'Connor

VANCOUVER, 28 jun (Reuters) - A los futbolistas suecos no les preocupa ‌que pocos ‌expertos crean que puedan vencer a Francia en su partido de los dieciseisavos de final del Mundial el martes, y afirman que la presión recaerá sobre ​los actuales subcampeones.

Suecia ⁠entrenó el domingo y ‌practicó penales de cara al ⁠partido, en el ⁠que probablemente se planteará defender con un bloque bajo e intentará marcar ⁠de contraataque.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No pienso mucho ​en si somos favoritos ‌o no. Para ser ‌sincero, lo que más me ⁠preocupa es que hagamos lo que hemos estado comentando durante todo este año: vamos a ​dar ‌lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, tendremos muchas posibilidades de ganarles", declaró el centrocampista Daniel Svensson a ⁠la cadena SVT.

"Ellos son uno de los favoritos para ganar el torneo. Son mis favoritos. Es difícil decir exactamente hasta qué punto son favoritos, pero, por supuesto, lo son", ‌agregó.

Contener la temida ofensiva francesa no será tarea fácil, pero Suecia cuenta con una potente línea de ataque, con Viktor Gyokeres y ‌Alexander Isak.

"Se nota que hay buena energía en el grupo, que estamos ‌tranquilos. Trabajamos ⁠lo que necesitamos en los entrenamientos y afrontamos ​el partido con una actitud positiva", afirmó Gyokeres.

Con información de Reuters