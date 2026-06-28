"El Mundial es brutal", afirma Cannavaro tras la eliminación de Uzbekistán

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, conoce bien la belleza del Mundial tras haber llevado a Italia al ‌éxito como capitán, pero tras ‌ver cómo su equipo perdía los tres partidos y quedaba eliminado del torneo, recordó a todo el mundo su advertencia sobre lo brutal que puede llegar a ser.

El equipo de Cannavaro llegó al último partido del Grupo K del sábado tras sufrir derrotas ante Colombia y Portugal, en las que encajó ocho goles, ​y acabó cayendo ⁠por 3-1 ante la República Democrática del Congo, que se ‌clasificó para la fase eliminatoria.

Al entrenador italiano le preguntaron ⁠por qué sonrió tras la derrota ⁠por 5-0 ante Portugal y lo hizo de nuevo tras la derrota ante la República Democrática del Congo.

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"¿Creen que no estoy nervioso, que ⁠no estoy enfadado? No me siento bien porque no me ​gusta perder. Cometimos algunos errores, por supuesto, ‌pero no puedo quejarme de mis ‌jugadores", dijo Cannavaro a los periodistas.

"Nunca me quejaré de mis ⁠jugadores porque se los dije, estaban en la rueda de prensa y saben lo que dije el primer día cuando vimos el sorteo. El Mundial es brutal. ¿Lo han dado todo? Sí. ​Están tristes ‌en el vestuario, créanme, sufren más que nadie en Uzbekistán", agregó.

El capitán Eldor Shomurodov adelantó a Uzbekistán en un partido del Mundial por primera vez, pero, tras aguantar durante más de una hora, encajaron tres goles en los ⁠últimos compases.

"En el partido de hoy se coló el miedo a ganar", dijo Cannavaro. "Entramos en el vestuario en el descanso y, cuando volvimos a salir les dije que teníamos que seguir subiendo el ritmo y mantener nuestra línea defensiva más adelantada".

"Les expliqué cómo jugar y qué hacer, porque el Congo estaba haciendo que sus laterales subieran hacia ‌nuestros laterales, lo que significaba que había mucho espacio para atacar por detrás de ellos. En cambio, seguíamos bajando a recibir el balón de espaldas a la portería, y en partidos como este, 99 de cada 100 veces se pierde el balón de esa manera", ‌explicó.

Cannavaro también tuvo un mensaje para los millones de aficionados de Uzbekistán tras el decepcionante final de su debut en el Mundial.

"Tenemos que ‌entender que el ⁠fútbol de Uzbekistán necesita mejorar. Debe seguir invirtiendo dinero en canteras y en jugadores jóvenes porque es la ​única forma de intentar que Uzbekistán vuelva a estar en el Mundial en los próximos 20 o 30 años", apuntó.

Con información de Reuters