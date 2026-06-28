Ronaldo sigue jugando partidos completos y DT Martínez defiende su carga de minutos en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal

El seleccionador de Portugal defendió a Cristiano Ronaldo después de que su capitán jugara otros 90 minutos en el empate ‌0-0 contra Colombia por la ‌fase de grupos del Mundial, mientras que las mayores estrellas del torneo se tomaban un respiro.

El argentino Lionel Messi no fue titular en el último partido de la fase de grupos, mientras que el noruego Erling Haaland descansó, pero Ronaldo ha jugado todos los minutos de todos los partidos hasta ahora.

El delantero de 41 años ha recibido duras críticas ​por su escasa contribución ⁠en los partidos de Portugal, en particular por su falta de ‌trabajo defensivo cuando el resto del equipo se repliega, ⁠pero Martínez desestimó las comparaciones con la ⁠gestión del tiempo de juego de otros jugadores.

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"Obviamente, no comparamos a los jugadores de nuestro equipo con otros para tomar decisiones. Creo que ⁠eso sería bastante infantil y muy poco profesional. Puedo asegurarles que ​monitorizamos toda la información (de los jugadores) que recibimos ‌en directo durante los partidos", declaró ‌Martínez a periodistas.

"Hay diferentes posiciones en el campo que requieren ⁠necesidades diferentes y lo controlamos al detalle. Cristiano solía estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se trata más bien de tener fortaleza mental y ser siempre disciplinado en su posición".

"Para Cristiano ​no hay ningún ‌problema, ni físico ni mental, para jugar los 90 minutos en el partido de hoy. Quizás en el próximo partido tengamos que hacer un cambio, pero eso es como con cualquier otro jugador".

Portugal se enfrentará a Croacia en los dieciseisavos ⁠de final el 2 de julio. Este partido tiene un significado especial, ya que se disputará un día antes del aniversario de la muerte del exdelantero Diogo Jota.

Antes del pitido inicial, se recordó a Jota cuando su imagen se proyectó en las pantallas del estadio justo cuando terminaba el himno nacional portugués, y Martínez vio el aniversario no como una carga, ‌sino como una inspiración.

"Obviamente, cada día es difícil. Cuando entrenas, siempre hay momentos en que Diogo Jota vuelve a nuestra memoria. Así que no diría que el aniversario deba ser especialmente difícil. Diría que es un poco una celebración", dijo Martínez.

"Tenemos que rendir homenaje a Diogo Jota. Es un ‌momento para atesorar, porque todo lo que empezamos en este equipo empezó con él. Ganamos la Liga de Naciones con él. Probablemente sea el símbolo ‌y la luz ⁠de la mayor motivación que tenemos".

"Queremos ganar el Mundial por él. El aniversario es solo un momento que hace ​que el partido sea el partido de Diogo Jota. No es un momento difícil, la dificultad está en cada día que no está físicamente", agregó.

Con información de Reuters