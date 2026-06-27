Quién es Emma Ramírez, la novia de Nico Paz: la historia de amor y cómo se conocieron

La relación entre Emma y Nico Paz comenzó a hacerse pública a partir de las primeras publicaciones juntos en redes sociales.

Emma Ramirez se convirtió en una de las figuras más comentadas entre los seguidores de la Selección argentina después de que un mensaje suyo en redes sociales llamara la atención tras un partido de Nico Paz. Aunque mantiene una presencia activa en internet, la joven española también despierta interés por su relación con una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Emma Ramírez, la influencer española que conquistó a Nico Paz

El crecimiento deportivo de Nico Paz en Europa vino acompañado de una creciente curiosidad por su vida personal. En ese contexto, el nombre de Emma Ramirez comenzó a ganar relevancia entre los fanáticos del mediocampista que actualmente se desempeña en el Como de Italia.

Nacida en España, Emma desarrolló una importante presencia en redes sociales gracias a contenidos vinculados al lifestyle, la moda y los viajes. En Instagram supera los 38 mil seguidores, mientras que en TikTok reúne una comunidad aún más amplia, con más de 170 mil usuarios atentos a sus publicaciones.

Su contenido combina fotografías artísticas, experiencias en distintos destinos internacionales y momentos de su vida cotidiana. Además, suele compartir imágenes junto a Paz, mostrando algunos aspectos de la relación que mantienen desde hace más de un año.

Cómo comenzó la historia de amor entre Emma Ramírez y Nico Paz

Aunque la pareja opta por preservar buena parte de su intimidad, las redes sociales permitieron reconstruir algunos detalles de su historia.

Las primeras publicaciones en las que aparecen juntos datan de febrero del año pasado. Desde entonces, comenzaron a mostrarse con mayor frecuencia en Instagram y otras plataformas digitales, donde intercambian mensajes y comentarios que evidencian la cercanía entre ambos.

Si bien no trascendió públicamente cómo fue el primer encuentro entre ellos, la relación se consolidó mientras Nico Paz desarrollaba su carrera en Europa. A lo largo de este tiempo, compartieron numerosos viajes y experiencias que quedaron reflejados en fotografías y videos.

Entre los destinos que visitaron juntos figuran lugares emblemáticos como París, Roma, Londres y Disneyland París, escenarios que suelen aparecer en las publicaciones de la influencer.

El comentario de Emma Ramírez que revolucionó las redes

Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió después de una actuación de Nico Paz con la Selección argentina.

Tras el encuentro, el futbolista publicó una serie de fotografías en Instagram que rápidamente acumularon miles de reacciones. Entre los comentarios destacó el de Emma Ramirez, quien escribió: “Que bien te queda esa camiseta”.

La frase no pasó inadvertida entre los seguidores del jugador y provocó una gran cantidad de respuestas y comentarios en las redes sociales.

Aunque la influencer no estuvo presente en aquel amistoso, sí se mostró en Estados Unidos durante esos días, siguiendo de cerca la actividad de la Selección argentina y acompañando a distancia el crecimiento profesional de su pareja.

Entre viajes, fútbol y proyectos personales, la pareja muestra una relación estable que acompaña el crecimiento profesional del mediocampista.

Una relación que se fortalece entre viajes y fútbol

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del deporte, Emma Ramirez y Nico Paz mantienen un perfil relativamente reservado. Sin embargo, no ocultan el cariño que sienten el uno por el otro.

Las publicaciones compartidas reflejan una relación estable, marcada por el apoyo mutuo y los proyectos en común. Emma suele celebrar los logros deportivos del mediocampista, mientras que el futbolista también interactúa con frecuencia en los contenidos que ella publica.

Incluso, recientemente, el propio Paz confirmó en un video difundido por La Gazzetta dello Sport que se encuentra comprometido sentimentalmente con la joven española, una declaración que reforzó aún más el interés del público por la pareja.

Mientras Nico Paz continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la Selección argentina, Emma Ramirez sigue construyendo su carrera como creadora de contenido e influencer, acompañándolo en una etapa clave de su crecimiento profesional y personal.