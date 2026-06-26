Kremlin dice que investigará "extraño" video que denuncia que el ejército practica torturas

Imagen de archivo del Kremlin y la catedral de San Basilio, en Moscú, Rusia.

​El Kremlin dijo el viernes que investigará un video que se ha hecho viral en ‌el que un ‌veterano militar se dirige al presidente Vladimir Putin para acusar a los mandos rusos en Ucrania de torturar y asesinar a soldados por no cumplir "órdenes suicidas".

El portavoz Dmitri Peskov señaló que el Kremlin aún no había visto el video, publicado en ​Instagram, pero que ⁠parecía contener "expresiones extrañas".

La publicación del veterano Alexander ‌Lunin, que no cita ninguna prueba ni ⁠nombra a ninguna supuesta víctima ⁠o autor, acumuló más de 12 millones de visualizaciones en 24 horas. Instagram está prohibido en Rusia ⁠y solo se puede acceder a él ​utilizando una red privada virtual.

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Antes de ‌su llamado en video, la ‌mayoría de los rusos no había oído ⁠hablar de Lunin, que vive en la región rusa de Vorónezh. No estaba claro si Lunin hablaba por iniciativa propia en su nombre o ​si —como él ‌mismo sugirió— representaba a fuerzas más amplias.

En el video, Lunin alegó que miles de soldados rusos que luchan en Ucrania están recluidos en fosas por negarse a cumplir "órdenes ⁠estúpidas o suicidas" o por negarse a entregar dinero a sus comandantes.

Afirmó que a esos soldados se les torturaba antes de ser asesinados y que, posteriormente, sus comandantes encubrían lo sucedido alegando que habían desaparecido en combate.

Lunin grabó su video vestido con uniforme de ‌combate y adornado con numerosas medallas. Afirmó que, si no consigue pronto una audiencia personal con Putin en directo por televisión, el ejército apuntaría sus armas contra el Kremlin.

Cuando los periodistas le preguntaron por ‌el video durante una conferencia telefónica, Peskov respondió: "Efectivamente nos han informado de que existe ese video, pero aún ‌no hemos ⁠tenido ocasión de verlo, así que no quisiera hacer comentarios al respecto".

"Pero, a ​juzgar por lo que han dicho, contiene algunas expresiones bastante extrañas, así que primero tenemos que examinarlo", añadió.

Con información de Reuters