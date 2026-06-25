Así está la tabla de posiciones del Mundial 2026 hoy en vivo, partido a partido

El Mundial 2026 va tomando color y ya se jugaron más de la mitad de los partidos de la fase de grupos. Por lo tanto, vale la pena repasar cómo está la tabla de posiciones en este momento, minuto a minuto. Los grandes candidatos estarán en los 16avos de final, con la Selección Argentina de Lionel Scaloni incluida.
Los otros clasificados a la primera instancia de los playoffs hasta ahora son México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Suiza, Brasil, Marruecos, Bosnia, Francia, Noruega y Colombia. En tanto, los eliminados son Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá, Qatar y República Checa.
La tabla de posiciones del Mundial 2026 en vivo
Grupo A (los 3 partidos jugados)
- México 9 puntos (+6 de diferencia de gol).
- Sudáfrica 4 puntos (-1).
- Corea del Sur 3 puntos (-1).
- República Checa 1 punto (-4).
Grupo B (los 3 partidos jugados)
- Suiza 7 puntos (+4).
- Canadá 4 puntos (+5).
- Bosnia 4 puntos (-1).
- Qatar 1 punto (-8).
Grupo C (los 3 partidos jugados)
- Brasil 7 puntos (+6).
- Marruecos 7 puntos (+3).
- Escocia 3 puntos (-3).
- Haití 0 puntos (-6).
Grupo D (2 partidos jugados)
- Estados Unidos 6 puntos (+5).
- Australia 3 puntos (0).
- Paraguay 3 puntos (-2).
- Turquía 0 puntos (-3).
Grupo E (2 partidos jugados)
- Alemania 6 puntos (+7).
- Costa de Marfil 3 puntos (0).
- Ecuador 1 punto (-1).
- Curazao 1 punto (-6).
Grupo F (2 partidos jugados)
- Países Bajos 4 puntos (+4).
- Japón 4 puntos (+4).
- Suecia 3 puntos (0).
- Túnez 0 puntos (-8).
Grupo G (2 partidos jugados)
- Egipto 4 puntos (+2).
- Irán 2 puntos (0).
- Bélgica 2 puntos (0).
- Nueva Zelanda 1 punto (-2).
Grupo H (2 partidos jugados)
- España 4 puntos (+4).
- Uruguay 2 puntos (0).
- Cabo Verde 2 puntos (0).
- Arabia Saudita 1 punto (-4).
Grupo I (2 partidos jugados)
- Francia 6 puntos (+5).
- Noruega 6 puntos (+4).
- Senegal 0 puntos (-3).
- Irak 0 puntos (-6).
Grupo J (2 partidos jugados)
- Argentina 6 puntos (+5).
- Austria 3 puntos (0).
- Argelia 3 puntos (-2).
- Jordania 0 puntos (-3).
La tabla de posiciones del grupo de Argentina en el Mundial 2026.
Grupo K (2 partidos jugados)
- Colombia 6 puntos (+3).
- Portugal 4 puntos (+5).
- Congo 1 punto (-1).
- Uzbekistán 0 puntos (-7).
Grupo L (2 partidos jugados)
- Inglaterra 4 puntos (+2).
- Ghana 4 puntos (+1).
- Croacia 3 puntos (-1).
- Panamá 0 puntos (-2).
MÁS INFO
Los criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026
- Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las Selecciones en cuestión (desempate olímpico).
- Mayor diferencia de gol en los partidos entre las Selecciones en cuestión.
- Más goles anotados en los partidos de las Selecciones en cuestión.
En caso de persistir la igualdad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:
- Mayor diferencia de gol de todos los partidos del grupo.
- Más goles marcados de todos los partidos del grupo.
- Más puntos obtenidos por conducta deportiva por el "Fair Play (Juego Limpio)". Es decir, menos tarjetas acumuladas.
- Posición de las Selecciones en cuestión en el ranking FIFA.
Todos los partidos que faltan de la fecha 3 del Mundial
- Curazao vs. Costa de Marfil.
- Ecuador vs. Alemania.
- Japón vs. Suecia.
- Túnez vs. Países Bajos.
- Turquía vs. Estados Unidos.
- Paraguay vs. Australia.
- Egipto vs. Irán.
- Nueva Zelanda vs. Bélgica.
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita.
- Uruguay vs. España.
- Noruega vs. Francia.
- Senegal vs. Irak.
- Argelia vs. Austria.
- Jordania vs. Argentina.
- Colombia vs. Portugal.
- RD Congo vs. Uzbekistán.
- Panamá vs. Inglaterra.
- Croacia vs. Ghana.