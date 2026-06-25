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Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones del Mundial 2026 hoy en vivo, partido a partido

Grupo por grupo, los números de cada equipo en busca de los boletos a los 16avos de final. Los enfrentamientos hasta el momento, con los grandes candidatos clasificados.

25 de junio, 2026 | 13.25

El Mundial 2026 va tomando color y ya se jugaron más de la mitad de los partidos de la fase de grupos. Por lo tanto, vale la pena repasar cómo está la tabla de posiciones en este momento, minuto a minuto. Los grandes candidatos estarán en los 16avos de final, con la Selección Argentina de Lionel Scaloni incluida.

Los otros clasificados a la primera instancia de los playoffs hasta ahora son México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Suiza, Brasil, Marruecos, Bosnia, Francia, Noruega y Colombia. En tanto, los eliminados son Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá, Qatar y República Checa.

La tabla de posiciones del Mundial 2026 en vivo

Grupo A (los 3 partidos jugados)

  1. México 9 puntos (+6 de diferencia de gol).
  2. Sudáfrica 4 puntos (-1).
  3. Corea del Sur 3 puntos (-1).
  4. República Checa 1 punto (-4).

 

Grupo B (los 3 partidos jugados)

  1. Suiza 7 puntos (+4).
  2. Canadá 4 puntos (+5).
  3. Bosnia 4 puntos (-1).
  4. Qatar 1 punto (-8).

 

Grupo C (los 3 partidos jugados)

  1. Brasil 7 puntos (+6).
  2. Marruecos 7 puntos (+3).
  3. Escocia 3 puntos (-3).
  4. Haití 0 puntos (-6).

 

Grupo D (2 partidos jugados)

  1. Estados Unidos 6 puntos (+5).
  2. Australia 3 puntos (0).
  3. Paraguay 3 puntos (-2).
  4. Turquía 0 puntos (-3).

 

Grupo E (2 partidos jugados)

  1. Alemania 6 puntos (+7).
  2. Costa de Marfil 3 puntos (0).
  3. Ecuador 1 punto (-1).
  4. Curazao 1 punto (-6).

 

Grupo F (2 partidos jugados)

  1. Países Bajos 4 puntos (+4).
  2. Japón 4 puntos (+4).
  3. Suecia 3 puntos (0).
  4. Túnez 0 puntos (-8).

Grupo G (2 partidos jugados)

  1. Egipto 4 puntos (+2).
  2. Irán 2 puntos (0).
  3. Bélgica 2 puntos (0).
  4. Nueva Zelanda 1 punto (-2).

 

Grupo H (2 partidos jugados)

  1. España 4 puntos (+4).
  2. Uruguay 2 puntos (0).
  3. Cabo Verde 2 puntos (0).
  4. Arabia Saudita 1 punto (-4).

 

Grupo I (2 partidos jugados)

  1. Francia 6 puntos (+5).
  2. Noruega 6 puntos (+4).
  3. Senegal 0 puntos (-3).
  4. Irak 0 puntos (-6).

 

Grupo J (2 partidos jugados)

  1. Argentina 6 puntos (+5).
  2. Austria 3 puntos (0).
  3. Argelia 3 puntos (-2).
  4. Jordania 0 puntos (-3).

La tabla de posiciones del grupo de Argentina en el Mundial 2026.

Grupo K (2 partidos jugados)

  1. Colombia 6 puntos (+3).
  2. Portugal 4 puntos (+5).
  3. Congo 1 punto (-1).
  4. Uzbekistán 0 puntos (-7).

 

Grupo L (2 partidos jugados)

  1. Inglaterra 4 puntos (+2).
  2. Ghana 4 puntos (+1).
  3. Croacia 3 puntos (-1).
  4. Panamá 0 puntos (-2).

MÁS INFO

Los criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

  1. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las Selecciones en cuestión (desempate olímpico).
  2. Mayor diferencia de gol en los partidos entre las Selecciones en cuestión.
  3. Más goles anotados en los partidos de las Selecciones en cuestión.

 

En caso de persistir la igualdad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

  1. Mayor diferencia de gol de todos los partidos del grupo.
  2. Más goles marcados de todos los partidos del grupo.
  3. Más puntos obtenidos por conducta deportiva por el "Fair Play (Juego Limpio)". Es decir, menos tarjetas acumuladas.
  4. Posición de las Selecciones en cuestión en el ranking FIFA.

 

Todos los partidos que faltan de la fecha 3 del Mundial

  • Curazao vs. Costa de Marfil.
  • Ecuador vs. Alemania.
  • Japón vs. Suecia.
  • Túnez vs. Países Bajos.
  • Turquía vs. Estados Unidos.
  • Paraguay vs. Australia.
  • Egipto vs. Irán.
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica.
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita.
  • Uruguay vs. España.
  • Noruega vs. Francia.
  • Senegal vs. Irak.
  • Argelia vs. Austria.
  • Jordania vs. Argentina.
  • Colombia vs. Portugal.
  • RD Congo vs. Uzbekistán.
  • Panamá vs. Inglaterra.
  • Croacia vs. Ghana.
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