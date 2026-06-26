Israel lanza folletos sobre localidad del sur del Líbano con orden de abandonar la zona

Las fuerzas israelíes lanzaron el viernes folletos sobre la localidad de Mansouri, en el sur del Líbano, en los que ordenaban a los residentes que abandonaran la zona, según informaron los medios estatales libaneses, en la primera orden de este tipo emitida desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá.
Un alto mando militar libanés afirmó que Israel había incluido recientemente la localidad en una zona ocupada por tropas israelíes en el sur del Líbano.
Las autoridades libanesas afirman que las tropas israelíes están imponiendo el control del límite norte de la zona disparando contra cualquiera que se acerque a ella, incluidos civiles y soldados libaneses.
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El responsable militar señaló que los agricultores habían seguido entrando y saliendo de Mansouri, pero que no habían estado residiendo allí.
(Reporte de Maya Gebeily y Jana Choukeir; edición de Emelia Sithole-Matarise y Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)