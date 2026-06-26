Israel lanza folletos sobre localidad del sur del Líbano con orden de abandonar la zona

Vehículo militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel.

​Las fuerzas israelíes lanzaron el viernes folletos ‌sobre la ‌localidad de Mansouri, en el sur del Líbano, en los que ordenaban a los residentes que abandonaran la ​zona, según ⁠informaron los medios ‌estatales libaneses, en ⁠la primera orden ⁠de este tipo emitida desde que entró en vigor ⁠el alto el ​fuego entre Israel ‌y Hezbolá.

Un ‌alto mando militar libanés ⁠afirmó que Israel había incluido recientemente la localidad en una ​zona ‌ocupada por tropas israelíes en el sur del Líbano.

Las autoridades libanesas afirman que las ⁠tropas israelíes están imponiendo el control del límite norte de la zona disparando contra cualquiera que se acerque a ella, ‌incluidos civiles y soldados libaneses.

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El responsable militar señaló que los agricultores habían seguido entrando y saliendo ‌de Mansouri, pero que no habían estado residiendo allí.

(Reporte ‌de ⁠Maya Gebeily y Jana Choukeir; edición ​de Emelia Sithole-Matarise y Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)