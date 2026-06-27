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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 27 de junio

Conocé los precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y provincia de Buenos Aires para este sábado 27 de junio, actualizados por las principales petroleras.

27 de junio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, sábado 27 de junio, se actualizan con los siguientes valores promedio informados por las principales empresas del sector.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2262.00
  • Gasoil: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $720.81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2115.00
  • Nafta Premium: $2413.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2489.00
  • GNC: $636.33

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2035.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2446.00
  • GNC: $569.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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