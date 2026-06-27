Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 27 de junio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, sábado 27 de junio, se actualizan con los siguientes valores promedio informados por las principales empresas del sector.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2262.00

Gasoil: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $720.81

Precios Shell

Nafta Súper: $2115.00

Nafta Premium: $2413.00

Gasoil: $2180.00

Gasoil Premium: $2489.00

GNC: $636.33

Precios Axion

Nafta Súper: $2099.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2189.00

Gasoil Premium: $2469.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2035.00

Nafta Premium: $2406.00

Gasoil: $2180.00

Gasoil Premium: $2446.00

GNC: $569.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.